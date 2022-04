'SRBIJA JE BOLJE MESTO!' Vulin otkrio da li strahuje za svoju bezbednost: Moj život nije neka prevelika cena za ono što smo uradili!

Govoreći u hapšenju Darka Šarića i njegove grupe, ali i ranijih grupa Belivuk - Miljković, ministar policije Aleksandar Vulin kaže da građani moraju da veruju svojoj državi.

On je u "Novom vikend jutru" istakao kako je MUP za godinu dana uhapsio 30 organizovanih grupa, a onda napomenuo da je to kratak period da se dese velike promene, ali su se one desile kod nas.

Vi morate prvo da verujete svojoj državi, MUP je za ovih godinu dana razbilo 30 organizovanih kriminalnih grupa, Belivuk-Miljković, Elez, a evo i sada Šarić. Godinu dana je kratak period da se dese ovako velike promene, ali desile su se - rekao je Vulin.

Na pitanje voditeljke Jovane Jeremić, da li se plaši za svoju bezbednost, Vulin je izjavio da niko ne treba da se bavi njegovim poslom ukoliko se plaši kriminalaca. Dodao je i da je Srbija bolje mesto za život, pa napomenuo: "Ako će to koštati jedne glave, neka košta".

Nema čega da se bojim. Onaj ko se boji, ne treba da radi ovaj posao. Ranije možda nisu imali dokaze, ja sam imao sreću da uradimo sve u skladu sa zakonom. Ako se plašite, nemojte da se bavite ovim poslom, nemojte da radite ništa što može da vas dovede do ljudi koji se bave kriminalom. Moj život nije neka prevelika cena, za ono što smo uradili. Srbija je bolje mesto za život, pa ako će to koštati jedne glave, neka košta - istakao je Vulin.