MINISTAR VULIN OBIŠAO INFORMATIVNI CENTAR U PANČEVU I MOBILNI INFORMATIVNI CENTAR: Briga o običnom čoveku je naš prvi prioritet!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je danas Informativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, kao i Mobilni informativni centar i istakao da će se Ministarstvo unutrašnjih poslova u budućem periodu još aktivnije posvetiti unapređenju i razvoju komunikacije sa građanima.

Ministar policije je poručio da će masovno otvaranje interaktivnih prostora za ostvarivanje neposredne komunikacije policije i građana - informativnih centara i postavljanje mobilnih informativnih centara značajno olakšati svakodnevni život građana i doprineti čvršćem poverenju građana u policiju.

„Briga o običnom čoveku je naš prvi prioritet. Cilj uspostavljanja informativnih centara poput ovog u Pančevu je da našim građanima olakšamo svakodnevni život, da na jedan brži i efikasniji način ostvare svoja prava, ali i da mi brže uočimo probleme koje građani imaju i pružimo im adekvatnu pomoć pri njihovom rešavanju i isto tako da preventivno delujemo kroz informisanje građana o načinima i sredstvima za unapređenje bezbednosne zaštite. Želim, takođe, da izrazim veliku zahvalnost rukovodstvu Grada Pančeva, koje je prepoznalo značaj postojanja Informativnog centra i ustupilo nam prostorije na korišćenje. Policijska uprava u Pančevu od 1. januara dobila je i sedam novih policijskih pozornika koji će zajedno sa svojim iskusnijim kolegama nastaviti da brinu o svojim sugrađanima. Dragi građani, vaša policija je tu za vas, vi ste naš prioritet i ovom prilikom želim da obavestim sve građane da se Informativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu renovira i da će brzo krenuti sa radom, kao i da će informativni centri u Novom Sadu, Požarevcu i Leskovcu biti vrlo brzo otvoreni", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin nakon razgovora sa policijskim službenicima u Informativnom centru u Pančevu.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin uverio se u efikasnost Mobilnog informativnog centra policije i istakao da su ova posebno opremljena vozila, osposobljena i za prijem zahteva i izdavanje ličnih dokumenata, prvenstveno namenjena građanima kojima policijske stanice i ispostave nisu lako dostupne.

„Policijski službenici moraju da budu dostupni svim svojim sugrađanima, moraju da budu tu za njih. Tamo gde nema policijske stanice ili ispostave, tu je naš Mobilni informativni centar. Kada vi, poštovani građani, nemate u blizini policiju ili kada iz objektivnih i zdravstvenih razloga ne možete do svoje policije, posebno vi, dragi penzioneri, onda će vaša policija doći do vas. Nema izgovora da ne ostvarite svoja prava, a posebno da ne dobijete pomoć od policije. Vaša policija je tu, i to što neki od vas žive u udaljenim i nepristupačnim mestima, nije razlog da vam policija ne pomogne, nije razlog da ne dobijete ličnu kartu, pasoš ili savet. Državi Srbiji na čijem je čelu predsednik Aleksandar Vučić svaki građanin je podjednako važan, baš kao i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Naš posao je da građani budu bezbedni i mirni i sigurni", istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin nakon obilaska Mobilnog informativnog centra.