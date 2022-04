'MRTVI GDE GOD POGLEDAŠ!' Ispovest Bosanca koji je 38 dana proveo u OPKOLJENOM Marijupolju: Bio sam živi štit i jednima i drugima!

Varilac iz BiH Bahrudin Delić je za Federalnu televiziju ispričao kako je izgledao život u ukrajinskom opkoljenom gradu Marijupolju.

Rodom iz Zenice, neko vreme je živeo u Ukrajini. Poslednje dane u toj zemlji proveo je u Marijupolju sa svojom porodicom. Boravio je u podrumu jedne zgrade s kćerkom i suprugom i njenim roditeljima invalidima.

Preživljavali su, kaže, od pirinča na vodi. Izlazili su u riktim prekidima granatiranja kako bi potražili nešto hrane. Nakon 38 dana uspeo je da pobegne iz Marijupolja i vrati se u rodnu Koprivnu, ali sam, bez porodice.

Sve je srušeno ili je izgorelo

– Grada nema, potpuno je srušen. Nema više nijedne čitave zgrade, ulice. Sve je srušeno ili je izgorelo. Znali smo naći nešto čaja, malo pirinča. Našli smo nešto zrna kafe u smeću, svašta se nađe. Imali smo dovoljno čaja za godinu dana, ali nismo imali vode, što je najgore – ispričao je Delić.

– Pre sam imao 86-87 kilograma. Mislim da sada nemam više od 62 ili 63 kile. Slab sam, prekjuče sam imao temperaturu 40.8 – dodao je.

“Gde god pogledaš, mrtvi ljudi”

Delić je ispričao kako je izgledao njegov poslednji dan u Marijupolju, iz kojeg je uspeo da sa porodicom pobegne u Rusiju.

– To je bio haos. Tog su dana granatirali s jedne, s druge strane. Nisi mogao otvoriti oči i to sve iznad naših glava. To što sam video za tih 38 dana, nisam video nigde. Izađem iz stana – leži mrtav čovek. Dođem do drugog ulaza – drugi mrtav čovek. Gde god pogledaš, mrtvi ljudi. Ne bih se mešao u politiku, ko je kriv. Bio sam živi štit i jednima i drugima i takvih je bilo hiljade – rekao je Delić.

Uspeo je da se vrati u Koprivnu uz pomoć rodbine iz Nemačke. Oni su njemu i ćerki kupili avionske karte do Sarajeva. Njegova ćerka lekarka otišla je u Nemačku, a supruga je s roditeljima ostala u Rusiji.

Ne planira da se vrati u Ukrajinu

Sada radi na tome da ponovno okupi porodicu. Ne namerava da se vrati u Ukrajinu, ali neće ni da ostane u Bosni i Hercegovini.

– Nadam se da ću za mesec-dva biti sa porodicom u Nemačkoj, da će do tada ćerka nabaviti potrebne dokumente – rekao je on.