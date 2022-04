ZVEREV: SRAMOTA ME JE! Nemac ZAPLAKAO posle pakleno teških meseci, pa objasnio sve! (FOTO)

Treći teniser sveta, Aleksander Zverev, teško je podneo poraz na startu turnira u Minhenu

Na ovom takmičenju iz serije 250 Zverev je kao prvi nosilac bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je sačekao Danca, Holgera Runea, koji je na turnir stigao nakon što je dobio specijalnu pozivnicu.

Rune je razbio Lehecku u prvom kolu, a potom i Zvereva u dva seta 6:3, 6:2.

Nemački teniser, koji već neko vreme ima veliki pritisak javnosti zbog problema u privatnom životu i optužbi bivše devojke da ju je fizički maltretirao, naišao je na još kritika nakon što je tokom meča u dubl kategoriji u Akapulku, krajem februara, reketom udarao stolicu glavnog sudije.

A, da Zverev ne prolazi kroz najbolji period života, govore njegove suze na konferenciji za novinare nakon poraza od osamnaestogodišnjeg Runea.

Alexander Zverev reportedly broke down in tears after crashing out of the Munich Open in his opening round. The world No 3 was defeated by 18-year-old Holger Rune 6-3 6-2 in what he claimed was his “worst game in years”#Tennis #News pic.twitter.com/RBVZbnPQBn