SVE O SPLETKAMA NA DVORU KARAĐORĐEVIĆA! Prestolonaslednik Aleksandar se oglasio: Nisam znao šta se dešava, a ovo je ISTINA!

Otkako se princ Petar Treći Karađorđević odrekao prava na presto u korist mlađeg brata Filipa, pokrenuta je lavina nedoumica o odnosima među naslednicima srpske krune.

Dodatnu zabunu unelo je to što nedavnoj "abdikaciji" u Sevilji nije prisustvovao prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, otac prinčeva i prvi u redu za presto. Cela dva dana kasnio je njegov komentar, što je izazvalo još veću znatiželju javnosti. Čak se i spekulisalo da je seme razdora u porodicu unela "zla maćeha", princeza Katarina.

Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, ističe za "Novosti" da "svako ko hrani medije lažima i izvrće istinu, uključujući i njegovu porodicu, treba da se duboko stidi".

- Siguran sam da ćete se setiti da je bilo sličnih, zlonamernih izjava i spekulacija, kada smo i prethodni put, pre nekoliko godina, razgovarali - kaže, za naš list, starešina Doma Karađorđević i otac prinčeva Petra, Filipa i Aleksandra.

Kako je rekao to nije nešto što pristojan čovek sebi sme da dozvoli. Iznošenje privatnih stvari i laži ne doprinose jedinstvu porodice. On je dodao da neće tolerisati da se porodične stvari izvrću ruglu i da se prave podele unutar porodice.

Naglasio je da ne želi da govori o porodičnim odnosima.

- Ne želim da razgovaram o njihovom odnosu, kao što ne želim da govorim o odnosu svojih sinova sa majkom, princezom Marijom de Glorijom. Katarina je svakodnevno brinula o njima, vodila ih u vrtić dok smo živeli u Londonu, pomagala mi u njihovom vaspitanju - rekao je on.

Aleksandar Karađorđević rekao je da želi da njegovi sinovi žive sa njima, i da nije istina da za njih nema mesta u Kraljevskom dvoru.

Objasnio je da odavno zna za Petrovu nameru da abdicira u korist brata.

- Petar me je pozvao iz Sevilje i obavestio da namerava da se drži svoje želje da više ne bude princ naslednik. Odavno znam za tu njegovu nameru. Pitao sam ga da li je siguran u svoju odluku. Filip mi je javio da je u Sevilji. Pitao sam ga da li je u Španiji sa suprugom i Stefanom, odgovorio mi je da je samo sa majkom i Petrom. Nije mi spomenuo ceremoniju, niti da će tamo biti iko iz Beograda. Nisam ni znao šta se dešava, sve dok nisam dobio Petrov mejl sa dokumentima. Na jednom listu je bila njegova ostavka, a na drugom mnogo potpisa. Sve se odigralo iza mojih leđa, nisam znao ništa o tome. Kao starešinu Kraljevskog doma, trebalo je da me konsultuju - rekao je on.

Dodao je da poštoje ovakvu odluku svog sina Petra jer mu želi samo najbolje. Objasnio je i da je celoj porodici težak život bio u izganstvu, te mu se iz tog razloga čin sina Petra koji se odigrao van Srbije zasmetao.

Aleksandar Karađorđević je rekao da Ustavnu parlamentarnu monarhiju smatram dobrim oblikom državnog uređenja, koji bi samo koristio našem narodu i otadžbini.

- Ona je deo tradicije naše zemlje i nasleđa moje porodice, ali je moguća samo ako je podržava narod Srbije. O ovoj temi mora da se razgovara, da se čuju argumentovani stavovi obe strane, onih koji su za i onih koji su protiv obnove monarhije - rekao je on.

Objasnio je da se ovaj sistem pokazao kao veoma dobar i efikasan u mnogim zemljama. U modernim ustavnim monarhijama Norveškoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Luksemburgu, Japanu, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu nivo demokratije, ljudskih prava i sloboda, socijalne pravde je visok. Zajedno sa jedinstvom, stabilnošću i kontinuitetom koje donosi monarhija, Srbiji bi doneli prosperitet.

Kritike zbog novca iz budžeta

- Kritikuju me zbog novca iz budžeta za građevine koje su u vlasništvu države, iako se u odnosu na druge institucije izdvaja mali iznos. Država, pritom, dobija najveći deo prihoda od turizma. Ne koristim ta sredstva za lične troškove, a dom koji je moja porodica platila pre mnogo godina još uvek nam nije vraćen! Ovo je veliko imanje, sa dva stara dvora i pomoćnim zgradama, koje zahteva mnogo rada i brige - objasnio je prestolonaslednik Aleksandar.

Dodao je da su on i njegova supruga prodali svoju privatnu imovinu u inostranstvu i uložili nekoliko miliona evra da spasu Dvor od propadanja.