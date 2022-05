NAJBOGATIJI ČOVEK NA SVETU USRED KRIZE ULAŽE U SRBIJU: Mask za 1.500 hektara njiva u Vojvodini nudi čak 70.000.000 evra!

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP/Photo by Evan Agostini/Invision | |

Gazda 'Tesle' pregovara sa vlasnicima fabrike mineralne vode o preuzimanju ogromnog poseda kod Bačke Topole u blizini autoputa i buduće brze pruge Beograd-Budimpešta

Najbogatiji čovek na planeti Ilon Mask, vlasnik kompanije "Tesla", zainteresovan je za kupovinu 1.500 hektara plodne srpske zemlje u Bačkoj Topoli, za šta je spreman da plati čak 70 miliona evra!

Najpoznatiji milijarder na svetu, koji je postao prva osoba u istoriji čije je bogatstvo bilo procenjeno na više od 300 milijardi dolara, merka zemljište, ali i pojedine kompanije u Srbiji. On bi, naime, uskoro mogao da postane vlasnik oranica blizu Bačke Topole, kao i jedne fabrike mineralne vode. Poznato je da je zemlja u Srbiji najskuplja, ali i najkvalitetnija upravo u Vojvodini, kao i da je baš teritorija Bačke Topole među najtraženijim lokacijama.

Stručnjake zato ne čudi što je Ilon Mask rešio da baš ovde proširi svoj biznis, pogotovo ako se zna da će poljoprivredni proizvodi u budućnosti biti sve traženiji zbog nestašice hrane usled svetske krize i rata u Ukrajini. Mask je, kako se tvrdi, spreman da za 1.500 hektara plati 70 miliona evra što znači da bi hektar platio 46.000 evra, skoro pet puta više od prosečne cene njive na severu Bačke.

Hektar i do 100.000 evra

U ovom delu Vojvodine prosečna cena po hektaru trenutno je oko 10.200 evra, ali se baš u opštini Bačka Topola hektar prodavao i za 100.000 evra!

- Tamo je izuzetno plodno zemljište i nekada cena po hektaru, za određene lokacije, ide i do 100.000 evra. Pre nekoliko godina biznismen iz Mađarske baš u ovoj opštini kupio je oranicu po toj rekordnoj ceni, pa zašto onda ne bi i najbogatiji čovek na svetu iskeširao velike pare - kaže jedan dobar poznavalac tržišta za Informer.

Ogromna parcela se nalazi uz autoput Novi Sad - Subotica i odmah pored buduće brze železničke pruge Beograd-Subotica-Budimpešta.

U kompaniji za čiju kupovinu je zainteresovan Mask kažu da još ne mogu ništa da otkrivaju.

- Ne znamo do kraja prave namere gospodina Maska. Obavezali smo se na period ćutanja, pa ne bismo mogli ništa da komentarišemo - rekli su kratko u kompaniji koja je vlasnik poljoprivrednog zemljišta i fabrike mineralne vode.

Ipak, domaći stručnjaci ističu da bi bila veoma dobra stvar da tako poznat čovek investira u našu zemlju, kao i da bi to mnogo značilo za promociju Srbije. Dodaju da bi to i za samu opštinu Bačka Topola bilo značajno, ali i da bi cela zemlja dobila veliki plus na mapi investicija.

Bogatiji od Bezosa za 100 milijardi dolara Ilon Mask je, prema najnovijoj "Forbsovoj" listi, još više uvećao svoje bogatstvo, koje se sada procenjuje na 282 milijarde dolara, što je za gotovo 100 milijardi dolara više od osnivača "Amazona" Džefa Bezosa. Mask, preduzetnik i inženjer, osnivač je i direktor aeronautičke kompanije "Spejs eks", suosnivač, direktor i dizajner proizvoda u kompaniji "Tesla", suosnivač i direktor neurotehnološke kompanije "Neuralink" i suosnivač internet banke Pejpal. Osim ovih poslova, osmislio je superbrzi transportni sistem poznat pod nazivom "Hajperlup". Nedavno je postao i najveći vlasnik akcija društvene mreže Tviter. Kupio ju je za 44 milijarde dolara! U decembru 2016. zauzeo je 21. mesto na "Forbsovoj" listi najmoćnijih ljudi sveta. Januara 2019. godine, njegovo neto bogatstvo procenjeno je na 21,4 milijarde dolara, a 2018. godine bio je na 54. mestu "Forbsove" liste najbogatijih ljudi na svetu. Januara 2021. godine izbio je na prvo mesto najbogatijih ljudi na svetu.

Reklama za Srbiju

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić kaže za Informer kako nemamo još dovoljno informacija jer se o svemu još samo spekuliše, ali dodaje da bi Maskova investicija svakako bila dobra vest za Srbiju.

- Bilo bi jako lepo da ovaj svetski milijarder zaista dođe u Srbiju. To bi za nas bila sjajna stvar, pogotovo u nekom reklamnom smislu. On je mnogim ljudima u svetu poznatiji i od Srbije i od mnogih drugih manjih država Evrope... Takođe, reč je i o ozbiljnom čoveku koji bi sigurno napravio veliki i ozbiljan posao kada bi rešio da ovde investira. U ovom trenutku vidimo da je praktično preko noći izbila priča o gladi u svetu zbog rata u Ukrajini. Zemljište je, pritom, ograničen resurs koje se stalno uništava. Šire se gradovi nauštrb zemljišta, dok tražnja za obradivom zemljom i poljoprivrednim proizvodima enormno raste. Nije zato ni čudo što najbogatiji ljudi na svetu žele da ulažu u to, jer će njive tek dobijati na značaju - zaključuje Savić.

Cene poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini

okrug prosečna cena najviša cena

Severnobački (Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš) 10.200 20.000

Severnobanatski (Kanjiža, Senta, Ada, Čoka, Kikinda) 8.400 17.850

Srednjobanatski (Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište, Nova Crnja) 7.300 16.500

Zapadnobački (Sombor, Apatin, Odžaci, Kula) 9.950 18.750

Južnobanatski (Starčevo, Kačarevo, Vršac, Plandište, Kovin) 8.250 20.850

Sremski (Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova) 10.950 27.050

Južnobački (Bač, Bačka Palanka, Beočin, Bečej, Vrbas) 12.000 31.000

*iznosi su u evrima za hektar