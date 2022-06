MEDICINA NEMA OBJAŠNJENJE ZA OVO: Naš lekar na Hilandaru doživeo sve kontra od onoga što je učio na fakultetu!

Monasi manastira Hilandar osim prehlada nemaju ozbiljnije bolesti. U to se uverio i doktor Ivan Popović koji je sa njima proveo nedelju dana.

- Bratstvo manastira izuzetno je zdrava i vitalna populacija. Tome doprinosi i način života koji vode, kao i njihov način ishrane. Tamo nema dijabetesa, svega jedan monah ima hipertenziju i hipertireozu koje su pod terapijom. U skladu sa načinom života koji podrazumeva dosta stajanja, javljaju se tegobe sa proširenim venama i eventualno zglobovima. Jedan od najjačih utisaka mi je menjanje svesti i načina razmišljanja tokom boravka tamo, mislim da svako nakon te posete bude bolji čovek", priča dr Popović.

Hilandarska ambulanta u kojoj je dežurao, kako kaže, vrhunski je opremljena, od ultrazvuka, preko oftalmoloških uređaja do apoteke. Pored zdravlja monaha, dr Popović je oduševljen i potpuno drugačijom atmosferom i načinom razmišljanja, "tako bitno drugačijim od ustaljene svakodnevice".

- Iako sam čitavog života vernik, imao sam tremu da li ću moći da se uklopim. Ali kad stignete tamo, imate osećaj kao da ste tu već proveli sto godina. Ono što me je oduševilo je njihov način života koji kao da se nije vekovima promenio. Saznanje da i danas može tako da se živi mi je pomoglo u razmišljanju o životu i struci. Sve je smireno, svako ima svoju ulogu, bez žurbe se sve stiže", kaže dr Popović.

Ubrzo pošto se dr Popović vratio na radno mesto u hiruršku ambulantu, u valjevsku bolnicu je stigao i hilandarski iguman, arhimandrit Metodije, koji je u bolničkom hramu služio liturgiju.

- Posebna čast je što sam obišao bolnicu i ispunio zapovest Gospoda Isusa Hrista koju je on dao u Jevanđelju. On je rekao da kada obiđemo nekog bolesnika, onda on to prima kao da smo samog njega obišli - zaključio je lekar.