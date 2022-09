UBISTVO UNUKE MILIJARDERA POVEZANO SA OTMICOM OD PRE 22 GODINE? Elizina SMRT nije bila slučajna

Mlada žena oteta dok je trčala u ranim satima, njeno telo pronađeno je bačeno iza visoke trave u napuštenoj kući a bivši zatvorenik sa istorijom nasilja brzo je optužen za njenu otmicu i ubistvo.

Smrt 34-godišnje vaspitačice u obdaništu u Memfisu i majke Elize Flečer je na prvi pogled izgledala kao tragično poznata kriminalistička priča u savremenoj Americi – klasični zločin bez predumišljaja koji uključuje slučajnu žrtvu uobičajenog kriminalca koji se upravo zatekao u pogrešno mesto u pogrešno vreme.

Snimak sa nadzorne kamere na kojoj Flečer džogira podstakla je poznata upozorenja mladim vežbačima da menjaju svoje rute, da budu na oprezu i da nose biber sprej.

Pa ipak, Ameriku je "opčinio" ovaj slučaj jer su uzastopna otkrića i o žrtvi naslednici i o optuženom Kleoti Abstonu, navela iskusnog bivšeg istražitelja FBI-ja da iznese šokantnu tvrdnju – da je ubistvo možda bilo sve samo ne slučajno, piše Dejli mejl.

Privilegovano odrastanje

Eliza Flečer, majka dvoje male dece, bila je unuka hardverskog magnata i naslednica njegovog posla vrednog više milijardi dolara. Džozef Orgil III, koji je umro 2018, vodio je Orgil, distributera hardvera i bio je poznati biznismen i filantrop. Kompanija je 143. po veličini u privatnim rukama u SAD sa prihodom od 3,2 milijarde dolara prošle godine.

Ako postoje detalji o prošlosti Flečerove koji sugerišu da ona možda nije slučajno bila meta, činjenice o njenom navodnom ubici takođe sugerišu da on možda imao više od ubistva na umu, navodi britanski tabloid.

On je 2000. godine, kada je imao 16 godina, sa saučesnicom Market Kobins, naterao istaknutog advokata iz Memfisa da uđe u prtljažnik svog mercedesa pod pretnjom pištolja dok se vraćao sa zabave u ranim satima i odvezao ga do benzinske pumpe kako bi sa bankomata podigao novac.

Međutim, advokat Kemper Durand uspeo je da pobegne nakon što je upozorio naoružanog čuvara koji je ušao na benzinsku pumpu.

Durand je rekao da je, dok se vozio unaokolo oko dva sata, čuo Kobinsovu kako moli Abstona da pusti čoveka. Advokat je rekao da nije sumnjao da će na kraju biti ubijen i primetio je da je, kao rezultat "zatvorskog hvalisanja" - Abstonu bilo potrebno više od godinu dana da prizna svoju krivicu.

On je 2001. osuđen za tešku otmicu i tešku pljačku na 24 godine zatvora, ali je - uprkos dugoj kriminalnoj istoriji koja je počela kada je imao 12 godina i uključivala je siovanje, teški napad oružjem i krađu - pušten ranije, u novembru 2020. Prethodne godine zvučao je kao reformisani lik na Fejsbuku, koji je pisao kako je najveća lekcija koju je naučio da ništa ne forsira, . "Razgovori, prijateljstva, veze, pažnja, ljubav, SVE što je prisiljeno jednostavno nije vredno borbe", naveo je on.

Cleotha Abston has been charged over the kidnapping & killing of a young mother (Eliza Fletcher) who was abducted while going on a jog near the University of Memphis. Abston is a convicted felon who spent 20 years in prison for abducting another person. https://t.co/muhvxXvUQO pic.twitter.com/WK0J72RbKj

Neverovatna veza

Pa ipak, postoji nešto više od Abstonovog iskustva – otmica bogatih ljudi kako bi ih opljačkao – što ukazuje da je ovaj zločin bio s predumišljajem. U stvari, Durand je radio u istoj advokatskoj kancelariji - prestižnoj praksi Luisa Tomasona - kao ujak Elize Flečer, Majkl Kini, koji je bio portparol porodice otkako je nestala.

"Ovo je veoma značajan trag i siguran sam da će FBI, američki maršali i TBI [Biro za istragu Tenesija] pažljivo ispratiti ovu vezu“, rekla je Dženifer Kofindafer, stručnjak za kriminal, koja je prva i otkrila bizarnu vezu.

Napomenula je da su istražitelji pretresli kuću Elize Flečer i odneli kompjuter, automobil i drugu imovinu, uključujući baštenske makaze. To, navodi Dejli mejl, teško da liči na slučajan ulični susret i Kofindafer pretpostavlja da traže moguću vezu sa Abstonom.

Na papiru, takva veza izgleda malo verovatna. Flečer se udala za Ričarda, koji je radio za lokalno brodogradilište, 2014. godine, nakon susreta u njihovoj lokalnoj prezbiterijanskoj crkvi gde su oboje bili vodeći članovi grupe.

Memfis magazin, koji je pratio njihovo venčanje inspirisano šumom, opisao ju je kao "prirodnu“ devojku — volela je da bude na otvorenom, sport i bila je fina, a planovi za njeno venčanje proizašli su iz njene ličnosti i stila. Predavala je u lokalnoj episkopalnoj školi i nekada je trenirala fudbal.

Tragično trčanje

Ljubiteljku džogiranja koja se kvalifikovala da se takmiči na Bostonskom maratonu, snimila je sigurnosna kamera u petak oko 4.20 ujutro dok je trčala po kampusu Univerziteta u Memfisu u blizini njihove kuće.

Njen suprug Ričard je prvi put prijavio njen nestanak u 7 ujutro, nakon što nije došla kući nakon redovnog trčanja u 4 sata ujutro. Policija je pokrenula četvorodnevni lov i pročeščkali su nekoliko šumskih površina u blizini njene kuće.

U nedelju ujutro, policija je saopštila da je uhapsila 38-godišnjeg Abstona na osnovu bezbednosnih snimaka Elize Flečer na njenoj ruti za džogiranje.

Nadzorna kamera snimila je muškarca koji joj je brzo prišao na raskrsnici i, dok se borila, naterao je da uđe u crni terenac koji je snimljen kako prolazi pored nje, a zatim čeka da ona protrči. Sedeli su u automobilu, za koji policija veruje da je krstario okolinom skoro pola sata, oko četiri minuta pre nego što je krenuo.

Policija je saopštila da je na mestu događaja pronašla papuče i njen mobilni telefon i da se DNK unutra poklapa sa Abstonovom iz njegove kriminalne evidencije. Istražitelji su takođe rekli da je njegov mobilni telefon bio aktivan u toj oblasti, dok se na ostalim bezbednosnim snimcima od prethodnog dana vidi da osumnjičeni nosi iste papuče.

Iako je registarska oznaka vozila bila nejasna na snimku, američki maršali su ga pronašli u subotu u stambenom kompleksu u jugoistočnom Memfisu gde živi njegov brat Mario.

Policija kaže da je Abston, kada su pokušali da uhapse tamo, pokušao da pobegne. On je već bio pod istragom - i sada se suočava sa dodatnim optužbama - nakon što je jedna žena rekla da je 1. septembra ukrao njen novčanik i koristio njene kartice na benzinskim pumpama.

Svedoci su rekli da su ga ranije videli kako temeljno čisti patosnice u vozilu i uglavnom se čudno ponaša. Mario - koji se suočava sa odvojenim optužbama za drogu i posedovanje oružja - i jedna svedokinja rekli su istražiteljima da su videli Abstona kako pere svoju odeću u lavabou. Policajci su u stanu pronašli poluautomatski pištolj i vagu sa kesama heroina i fentanila.

Uprkos tome što je policija intervjuisala Abstona, koji radi za lokalnu kompaniju za čišćenje, on je odbio da im pomogne da pronađu Elizu Flečer za koju su detektivi verovali da je pretrpela "ozbiljne povrede" tokom otmice. Prvobitno je optužen za otmicu i manipulisanje dokazima.

The man charged in the kidnapping of #ElizaFletcher pled guilty to the same crime in 2001. He was sentenced to 24 years in jail. So why was he prowling our streets? Those responsible for letting this man out of prison should be facing charges, too. Identified as Cleotha Abston pic.twitter.com/yIlIXMtZmy