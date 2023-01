RUSKI SERIJSKI UBICA KOJI JE UBIO 83 ŽENE SADA HOĆE U RAT: Sibirski vukodlak sanja da se priključi armiji (VIDEO)

“Dejli mejl” navodi da su na taj način hiljade silovatelja, ubica i drugih okorelih kriminalaca postali ruski plaćenici.

Onima koji pristaju da se bore i ostanu živi šest meseci, ruski predsednik Vladimir Putin obećao je pomilovanje. Eva Merkačeva, članica ruskog Saveta za ljudska prava, rekla je nedavno da je Putin tajno pomilovao desetine osuđenika čak i pre nego što su poslati da se bore u ratu u Ukrajini, prenosi Blic.

Usmrtio 83 žene

Popkov je ubio 83 žene i služi dve doživotne robije plus 10 godina nakon tri odvojena suđenja, ali izvor iz policije veruje da je prava brojka “bliže 200”, navodi britanski tabloid. Popkov je silovao većinu svojih žrtava, starosti od 18 do 50 godina, pre nego što bi ih usmrtio sekirama, čekićima, noževima, šrafcigerima, bejzbol palicama ili lopatama.

Uprkos tome, ruske vlasti su dozvolile državnoj televiziji da ga intervjuiše u zatvoru kako apeluje da se priključi ruskim borcima, tvrdeći da ima iskustva u radio elektronici iz vremena kad je bio regrut Crvene armije. On se nada da će moći da iskoristi shemu Kremlja, u kojoj je oslobođeno čak 40.000 osuđenika, kako bi se ponovo našao na slobodi.

"Sanjam da se priključim armiji"

Popkov sada čak iznenada priznaje više ubistava, dok nastoji da dobije mesto među plaćenicima ruske grupe Vagner koju predvodi kontroverzni biznismen Jevgenij Prigožin.

- Koji je vaš san? – upitao je Popkova novinar ruske državne televizije.

- Da se priključim armiji – odgovorio je.

In Russia, an ex-cop serial maniac who murdered 80 women, wants to join Wagner. He told about this in an interview with the OFFICIAL Russian TV channel.



He believes that his military specialisation is "in demand". Official media have no problem speaking to this individual. pic.twitter.com/Vjk0OpKpNr