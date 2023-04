OVO JE NOVO OMILJENO LETOVALIŠTE SRBA U GRČKOJ: Ima više od 10 PLAŽA, a i cene su ZA SVAČIJI DŽEP

Ove godine, sudeći prema Gugl pretragama, jedna destinacija u Grčkoj je izuzetno popularna među Srbima – Sivota.

Ako su vam na odmoru najvažniji tišina i mir, a provod i noćni život vam nisu toliko bitni, Sivota je idealan izbor. U pitanju je malo mesto na jonskoj obali udaljeno 940 km od Beograda. Ovo letovalište je poslednjih godina sve popularnije zbog fantastične prirode koja ga okružuje i lepih plaža u neposrednoj blizini.

Sastoji se iz svega nekoliko uličica uz more i nekoliko ulica sa vilama i hotelima na uzvišenju, a uz centralni deo mesta nalazi se veliki park, piše Nikana.

Sivota ima marinu za jahte i ribarske brodiće, kao i popločano šetalište uz obalu sa dosta restorana i kafića sa lepim baštama za uživanje pored mora. Postoji i mala plaža, ali je gotovo neupotrebljiva, pa je za letovanje u Sivoti neophodan automobil.

Mesto ima vrlo lepu atmosferu za opuštene šetnje uz more i uživanje uz zalazak sunca u nekoj od bašti kafića ili sa klupica koje su poređane duž marine. Zajedno sa nekoliko ostrva koja se nalaze pored, Sivota čini veoma slikovit i autentičan pejzaž. Do jednog od ostrva i čuvene plaže Bella Vraka, može se doći pešice za 15-ak minuta iz centra Sivote.

U mestu postoje tri supermarketa u kojima imate sve što je potrebno za snabdevanje tokom letovanja. Ukoliko želite možete posetiti i Lidl koji se nalazi u Igumenici (Igoumenitsa), 25 km od Sivote. U centru mesta postoji i mesara, pekare, piljara sa voćem i povrćem, apoteka i lekarska ambulanta.

Plaže u blizini Sivote

Mega Ammos i Mikri Ammos plaža

Mega Ammos je najveća plaža u regionu – nalazi se izvan Sivote prema mestu Perdika i nagrađena je Plavom zastavom Evropske unije za čistoću vode. Organizovana je, ima suncobrane i ležaljke, i voda na njoj ponekad može biti hladna. Plaža je šljunkovita i okružena prodavnicama, tavernama i kafićima, tako da gosti na njoj mogu da uživaju u jelu i piću. Plaži se može prići kolima. Pored Mega Ammos se nalazi Mikri Ammos plaža sa istim karakteristikama.

Bella Vraka plaža

Mnogi turisti su opisali ovu peščanu plažu kao veoma lepu i neobičnu, i jednu od onih koje definitivno treba posetiti. Nalazi se na ostrvu Mourtemeno, ali to ne predstavlja problem, jer se more može preći peške preko peščanog mosta. More je najčešće toplo. Treba napomenuti da na ovoj plaži nećete naći taverne i kafiće, tako da je preporuka da hranu ponesete sa sobom ukoliko planirate ceo dan da provedete na njoj. Voda je topla i smaragdno-zelene boje.

Zavia plaža

Zavia se nalazi van Sivote prema mestu Perdika. To je organizovana plaža sa barom, ležaljkama i suncobranima, i voda na njoj može nekad biti prilično hladna. Postoji deo plaže koji je u hladovini, a plaži se može prići kolima.

Galikos plaža

Plaža se nalazi u blizini Sivote, blizu puta za Igumenicu. Voda na njoj je veoma topla, pesak se proteže duž cele plaže, a kamenčići se naziru u kristalno čistoj vodi. More je toplo i ova plaža je uglavnom veoma pogodna za porodice sa decom. U blizini plaže postoji snek-bar, tako da kupači mogu da popiju kafu i nešto prezalogaje.

Zeri plaža

Ima iste karakteristike kao Galikos plaža, jer se nalazi odmah pored nje. Peščana je, sa toplom vodom. Razlika je u tome što na plaži Zeri postoje tobogani za decu.

Dei plaža

Nakon što se izađe iz Sivote nailazi se na Dei plažu. Voda na ovoj plaži je topla, plaža je šljunkovita sa sitnim kamenčićima, a sa nje možete uživati u divnom pogledu na ostrvce Agios Nikolaos. Plaža je veoma mirna i na njoj postoji hladovina.

Pisina plaža

Pisina plaža se nalazi na ostrvcetu Agios Nikolaos i njoj se može prići samo čamcem. More je fascinantno, ponekad prilično hladno, ali je plaža egzotična sa kristalno čistom vodom, piše Grčka info, a prenosi Nova.

Mega Drafi plaža

Napuštajući plažu Mikri Ammos na putu za Perdiku naići ćete na Mega Drafi plažu. Automobili se parkiraju sa obe strane magistralnog puta uzbrdo. Plaža je peščana i šljunkovita i na njoj postoji kantina sa osnovnim pićem i grickalicama. Plaži se može prići kolima.

Agia Paraskevi plaža

Nalazi se na oko 5 km od Sivote, prilično je velika, organizovana je sa ležaljkama i suncobranima, restoranom i kafićima. More je prilično toplo i mirno, zbog ostrva koje se nalazi u blizini.

Plaža Karavostasi

Plaža Karavostasi je široka i dugačka 2 km peščana plaža sa kristalno čistim morem, mirnim ambijentom i divljim pejzažom, tavernom na jednom kraju, nalazi se u zalivu, nedaleko od luke. Karavostasi plaža, treća plaža u oblasti Perdike, udaljena je oko 16 km od Parge i 25 km od Sivote. Plaža je uređena sa ležaljkama i suncobranima i preporučujemo je porodicama sa decom.

Kakve su cene ove godine?

Što se tiče cena smeštaja, prema ponudama domaćih turističkih agencija, ove godine se one kreću od 295 do 416 evra po osobi za 10 noćenja u vili i autobuski prevoz.

Kada je u pitanju hotelski smeštaj sa doručkom u Sivoti, cene se kreću od 640 do 900 evra za deset noćenja, u zavisnosti od perioda sezone broja kreveta u sobama.

Soba u vili s bazenom je za one s nešto dubljim džepom, te je sredinom jula smeštaj 1225 evra po osobi.

Autor: