JEREMIĆ: Širenje NATO-a ka granicama Rusije predstavlja pretnju po celu planetu!

Povodom produbljivanja saradnje NATO sa određenim zemljama, kao i njena obećanja podrške pred ruskom pretnjom, Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, rekao je da ukoliko NATO nastavi širenje na istok, kao i ugrožavanje granica Rusije, to može biti vrlo opasno po celu planetu.

- Rusija sigurno neće trpeti niti dozvoliti da NATO toliko duboko zaposedne te bivše teritorije Sovjetskog Saveza. U prošlosti smo imali to, da su se te zemlje obavezale da se neće širiti na zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza. Međutim, svedoci smo sada da se to ne poštuje i da NATO polako pokušava da do te mere isprovocira Rusiju, kako bi oni na neki ozbiljniji način uzvratili – rekao je Jeremić.

Kako je rekao, i za očekivati je da će Rusija ipak reagovati ukoliko do toga ipak dođe.

- Ti ljudi moraju biti svesni da bi to moglo imati dalekosežne posledice po celo čovečanstvo – rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da je na snazi još uvek unipolarni svet, gde je Amerika glavna i gde sve što dolazi, dolazi od Amerike, pa i ovi zahtevi, kako dodaje, za širenje NATO-a.

- Verujem da će se negde zaustaviti, jer će Rusija morati da se okrene ka sprečavanju i zaustavljanju NATO-a da ne dođe toliko duboko do njenih granica. Očigledno je da NATO želi da rasparča Rusiju, i to će pokušati uz promenu vlasti u Moskvi, ali ne verujem da će im to poći za rukom. Nadam se da ima razumevanja i u NATO paktu i da nećemo doći u tu situaciju – rekao je Jeremić.

On je rekao da svaka zemlja odlučuje onako kako njima odgovara, ali dodaje da je svakako prilazak NATO gubitak suvereniteta. Ističe da, ukoliko želite da vas NATO štiti, morate nešto da date zauzvrat.

- Ne znam da li su te zemlje svesne toga, možda i jesu, a možda i nemaju snage da se odupru. Možda im je to najlakši način da zaštite svoj prostor – rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da bi napravio razliku od zemlja koje su uvučene u NATO, od onih koje su u samom početku formirale tu alijansu.

- Ovo je jedan kolonijalni put Amerike, zemlje bez istorije, ali i nekih partnera SAD poput Velike Britanije i želje da zavladaju što većim prostorom – rekao je Jeremić.

Kada je ulazak Ukrajine u NATO, Jeremić kaže da bi isključio tu mogućnost, koja bi, kako dodaje, samo produbila celu situaciju i proširila front na celokupnu Ukrajinu, a ne samo na istok zemlje. Dodaje da se nada da će i zemlje koje su u NATO-u, dok je kriza i dok je ovakva situacija, sprečiti njen ulazak u alijiansu.

