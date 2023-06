OVO JE NOVI TRENER U NOLETOVOM TIMU: Počeo je kao njegov sparing partner, a sada....

Novak Đoković je osvojio Australijan open 2023, a na tom grend slem turniru, na kome je Srbin izjednačio rekord koji je dosad samostalno držao Rafael Nadal, sa 22 trofeja s najvećih teniskih nadmetanja, u loži je bio i momak koji prethodnih godina tamo nije boravio.

Počeo je kao Noletov sparing partner, a sada je praktično njegov drugi trener, uz Gorana Ivaniševića.

Podsetimo, Novak Đoković je Australijan open 2023. osvojio pobedivši u finalu Cicipasa, a odmah po završetku tog meča, srpski as je otrčao ka "svojoj" loži i tamo vrlo emotivno proslavio veliki, važan trijumf.

A tik uz njega stajao je - jedan mladi Španac.

Čak i španski mediji nazivaju ga "novim Noletovim bratom".

U pitanju je Karlos Gomez-Erera, a njega je na prilično zanimljiv način predstavio portal "Espanjol" i, za početak priče o njemu i Rolan Garosu 2023, "Novosti" vam u celosti prenose taj osvrt o njemu:

"Novak Đoković poznaje Karlosa Gomez-Ereru više od deceniju, a sada ga je u Australiji prvi put stavio u ložu sa svojim stručnim štabom.

Kada je 29. januara Novak Đoković (Beograd, Srbija, 1987) deseti put krunisan na Australijan openu, proslavio je to emotivno, skokom u ložu u kome je bio njegov tim. Tu je bio i njegov trener, Hrvat Goran Ivanišević, zatim jedan od njegove braće, Marko, ali prva osoba koju je zgrabio bio je Španac: Karlos Gomez-Erera (Marbelja, 1990).

Karlos je debitovao u Australiji u Đokovićevom štabu. Pratio ga je do titule u Adelajdu, a onda isto tako i tokom ove dve nedelje u Melburnu, gde je Open i održan. Njegovo uvrštavanje u tim je jedna od onih novosti koje je srpski trener i najavio za 2023.

Priča između Noleta i Karlosa (poznatog kao Šarli, za prijatelje) počela je pre mnogo vremena. Najpre na terenima, a onda izvan njih, sve dok momak iz Marbelje nije postao maltene novi brat za broja 1 svetskog tenisa. Verni štitonoša koji je od ove godine počeo da ga prati na turnirima.

Karlos Gomez-Erera je profesionalni teniser, a iako nikada nije uspeo da se probije među 200 najboljih u pojedinačnoj konkurenciji, bio je 195. u dublovima. Ipak, poslednji turnir na kome je učestvovao, čelendžer, održan je još u oktobru i izgleda da je Karlos prihvatio ulogu u Đokovićevom timu, kao podrška Ivaniševiću, a uz Noletovog brata, što je takođe jedna od novina u 2023. godini.

On je ranije bio Đokovićev sparing partner, a jednom čak i kolega u dublu. Upoznali su se pre više od deset godina u Madridu, tokom tamošnjeg mastersa. Karlos je od detinjstva imao sjajan odnos sa Manolom Santanom, tadašnjim direktorom turnira i osobom koja mu je otvorila vrata događaja. Tu je upoznao mladog Đokovića, koji još nije bio ostvario maltene ništa, naspram onoga što je ostvario u godinama koje su potom usledile.

Od Madrida do Marbelje. Grad Karlosovog rođenja je ujedno sada Novakov drugi dom. Bio je to logičan korak za Đokovića, koji je prethodno živeo u Monte Karlu. Sa decom se preselio u mesto u kome su već živela njegova dva brata, Marko i Đorđe. Na Kosta del Solu je već nekoliko godina i ima vilu koja se procenjuje na 10 miliona evra.

Đoković je ranije već provodio neko vreme u Marbelji, trenirao je u Puente Romano klubu. To je centar koji je nekada vodio Santana, još jedna teniska ličnost koja se u pomenuti grad doselila, a sada to vodi Pepe Imaz, guru srpskog tenisera. To je, ujedno, i radno mesto Marka Đokovića. Gomez-Erera često trenira tamo, što je i dovelo do toga da iskuje snažan odnos sa većim delom Đokovićevog 'unutrašnjeg kruga', odnosno njemu najbližih ljudi.

Zajedno u dublu

Karlos je bio jedan od gostiju na privatnoj svadbi Novaka Đokovića i Jelene Ristić koja je 2014. godine održana na Jadranskom moru. Te iste godine, momak iz Marbelje i Srbin su igrali u dublu po prvi put, u Dubaiju, gde su ih pobedili Poljak Tomaš Bednarek i Čeh Lukas Dluhi.

Đoković i Gomez-Erera su 2021. igrali poslednji put zajedno, na Majorka openu. Pobedili su u tri meča, domogli se finala, u kome potom nisu ni nastupili usled povrede Španca. Njih dvojica su zatim učvrstila svoj odnos prošle godine, koju je obeležila pandemija, alii odbacivanje Noleta zbog njegovog antivakcinalnog stava i zaboravljanja od strane teniske elite svih onih koji nisu njeni članovi, kao što Karlos to nije bio.

Gomez-Erera je, takođe, igrao neke turnire zajedno sa Markom Đokovićem, godinu dana mlađim od njega.A vrlo je u bliskim odnosima i sa Noletovim mlađim bratom, Đorđem, na čijem venčanju je bio prošlog septembra i čestitao mu na društvenim mrežama sa emotivnim 'mali brate' pozdravom.

Đorđe je, takođe, direktor beogradskog ATP turnira, gde je Karlos igrao ranije, u kvalifikacijama, zahvaljujući specijalnoj pozivnici.

Dakle, još jedan iz "Đoković klana".

Sledeći događaj na kome će Srbin igrati je ATP 500 Dubai, koji se održava od 27. februara do 4. marta. Videćemo da li će Gomez-Erera biti u Noletovoj loži i tada, ili je rezervisao svoje prisustvo samo za određene momente u ovoj sezoni. Ono što je već sada jasno, to je da je Karlos jedan od onih koji su zadobili poverenje najboljeg tenisera ovog trenutka, a možda i u istoriji", zaključuje se u pomenutom tekstu.

A danas...

O njemu danas, pred polufinale Rolan Garosa Novak Đoković - Karlos Alkaraz, koji ćete moći uživo da pratite na portalu "Novosti", piše najugledniji španski sportski list, "Marka".

I, to na sledeći način:

"Karlos Gomez-Erera, 33-godišnjak, i dalje je na rang-listi dubl igrača (783. je), ali ne i u pojedinačnoj konkurenciji. Na kraju prošle sezone tiho je istupio iz turneje i okačio svoj reket.

Ubrzo zatim je dobio ponudu od prijatelja, Novaka Đokovića, da se pridruži njegovom timu - kao pomoćni trener, kao neko ko će upotpunjavati rad Gorana Ivaniševića.

Karliots, kako ga znajuu svetu tenisa, od tada je prava senka osvajača 22 grend slem titule. Spakovao je torbe i krenuo na putovanja, od Australije, preko Dubaija, do sada. Od sparing partnera i sporadičnog partnera u dublu (zajedno su igrali prvi put 2014.), postao je čovek koji sedi pored Ivaniševića tokom mečeva.

Ono što je bilo neformalno upoznavanje u Madridu, preko bivšeg direktora tamošnjeg mastersa, Manola Santane, danas je učvršćeno prijateljstvo.

- Mislim da sam prvi put trenirao s njim 2010. Kada sam ga upoznao u Madridu, nisam ni znao ko je on - priseća se.

Marbenja, rodni grad Gomez-Erere, mesto je gde Đoković ima kuću i to ih je dodatno zbližilo.

- Pričaj, Karlose! - vikao je Nole na njega tokom prvog kola Rolan Garosa, u meču sa Aleksandrom Kovačevićem.

Karlosove reči, njegovi saveti, od vitalne su važnosti za Srbina jer je Gomez-Erera postao deo njegovog 'unutrašnjeg kruga' (najbližih ljudi)", zaključuje "Marka", uz rečnicu kojom svoje čitaoce podseća da su u Noletovom stručnom štabu kao treneri tu Ivanišević i Karlos, kondicioni trener iz Italije Marko Paniki i fizioterapeut Miljan Amanović.

