Pitate se kolika će vam biti penzija sa 20 godina staža? Primanja zavise od ove 2 STVARI

Mnogi građani se, tokom radnog veka, ali obavezno pred kraj istog, pitaju: "Kolika će mi biti penzija?

Formula po kojoj se izračunava kolika će vam primanja biti kada jednom završite sa radom, vrlo je komlikovana, ali jasno je da se sve svodi na to koliko godina staža imate, kao i kolika vam je plata bila tokom tog staža.

Prema zvaničnim podacima PIO Fonda iz aprila ove godine, u Srbiji trenutno ima 1.648.349 penzionera, a prosečna penzija iznosi 37.800 dinara. Donosimo vam račnicu za neke od iznosa koje bi mogli da imate, s obzirom na ova dva uslova. Tako oni koji su 40 godina radili za minimalac, što je oko 40.000 dinara, danas bi primali penziju oko 23.600 dinara. Dakle, suština je u tome da što je veća plata tokom radnog staža, to je veća i penzija.

- Ovo je neka gruba procena, jer sve zavisi kolika je važa plata bila u određenoj godini, kao i kolika je prosečn plata bila u toj godini - navodi stručnjak za obračun penzija sa kojim smo razgovarali.

Povećanje penzija u oktobru i januaru

Najstarijim građanima u Srbiji od 1. oktobra sleduje povećanje od 5,5 odsto, a zatim i od 1. januara 2024. od 14,6 odsto. Prosečna penzija od 37.807 tako će u oktobru porasti na 39.886 dinara a od januara na 45.709 dinara. Penzije su poslednji put povećane u januaru ove godine i to za 12,1 odsto. Prethodno povećanje bilo je u novembru prošle godine, oko 9 odsto.

Takođe, postavlja se pitanje, šta je sa onima koji nisu imali puni radni staž od 40 godina, već su primera radi, radili 15 ili 20 godina. Prema gruboj računici ako je neko radio 20 godina i bio prijavljen na platu u visini ovogodišnje minimalne zarade, u starosti ga očekuje nešto manje od 12.000 dinara, tačnije - 11.860 dinara. Sa druge strane, minimalni broj godina radnog staža za odlazak u penziju je 15 godina, pa se mnogi pitaju koliko će zarađivati ako ispoštuju samo taj minimalni broj godina rada. Računica kaže da ako je neko radio 15 godina, i za taj period bio prijavljen na platu u visini ovogodišnjeg minimalca, u starosti ga očekuju primanja u iznosu od 8.850 dinara.

Prevremena penzija

Ukoliko odlazite u prevremenu penziju pre ispunjenja uslova za godine starosti, to je moguće, ali će vam primanja onda biti osetno manja. Naime, za svaki mesec pre navršenih 65 ili 63,5 godine za žene, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto i najviše se može umanjiti do 20,4 odsto. Tako ukoliko bi vam puna penzija iznosila 37.800 dinara koliko je sada prosečna, u slučaju da odlazite u prevremenu, imaćete primanja manja za oko 7.400 dinara i to je najviše koliko može da vam bude umanjeno ovo primanje.

Kolika će vam biti primanja?

Penzija sa 40 godina radnog staža

plata 40.000 dinara - penzija 23.600 dinara

plata 50.000 dinara - penzija 29.500 dinara

plata 60.000 dinara - penzija 34.800 dinara

plata 70.000 dinara - penzija 41.300 dinara

plata 90.000 dinara - penzija 53.100 dinara

plata 100.000 dinara - penzija 58.000 dinara

Penzija sa 20 godina radnog staža

plata 40.000 - penzija 11.860 dinara

plata 60.000 - penzija 16.200 dinara

Penzija 15 godina radnog staža

plata 40.000 dinara - penzija 8.850 dinara

