OGLASILE SE SIRENE! Nevreme stiglo u Sloveniju, sela potopljena i odsečena, bujice nose vozila - NAJGORE TEK DOLAZI (FOTO+VIDEO)

U pojedinim delovima Slovenije sinoć je počela obilna kiša, a slovenačka Agencija za životnu sredinu (Arso) izdala je crveno upozorenje za severni deo zemlje.

Najviše su pogođeni regionalni centri Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna, Ptuj i Slovenj Gradec. Najjači pljuskovi bili su na području južnog podnožja Julijskih Alpa, te na području između Idrijskog Hribovja prema Gorenjskoj i Koruškoj.

U tim krajevima je već tokom noći palo između 100 i 200 litara kiše po kvadratnom metru, što je ravno mesečnoj količini padavina, izjavio je meteorolog Brane Gregorčič za Radio Sloveniju.

On je dodao da, međutim, na moru i u Beloj Krajini nije pala ni kap kiše.

- Danas smo pooštrili upozorenje za severni deo na crveno, obilnijih pljuskova biće tokom današnjeg dana, a takođe i tokom noći. Težište padavina će se preneti sa zapada na istok, gde ponegde još nije ni padala kiša - rekao je Gregorčič.

Poplave i odroni

Najviše problema bilo je u oblasti Koruške i Gorenja, gde u pojedinim delovima već ima poplava, a ponegde kreću i odroni.

Tokom dana i sutra očekuje se izlivanje reka i na istoku zemlje.

Kako je saopšteno iz saobraćajno-informacionog centra, zbog posledica nevremena zatvoreni su pojedini putevi.



Stižu apokaliptični prizori

Zbog obilne kiše, koja od četvrtke večeri stvara neugodnosti u nekim delovima Slovenije, brojne vatrogasne snage na delu su cele noći. Prema podacima slovenske Uprave za zaštitu i spašavanje, u posljednjih 12 sati zabeleženo je više od 1000 nesreća, a u pomoć su pristigli vatrogasci iz 168 vatrogasnih stanica.

Do sedaj je v večjem delu severne, severozahodne in delu osrednje Slovenije padlo med 100 in 150 mm dežja, krajevno tudi

več kot 200 mm.

Padavine še ne ponehujejo, zato smo izdali rdeče opozorilo za celotno severno polovico države.⚠️ pic.twitter.com/sSdyi2VOXB