TRAGIČNA SMRT OLIMPIJCA: Maksima (35) udario automobil

Tragična smrt zadesila je beloruskog skijaša i trenera reprezentacije, Maksima Guščika.

Kako prenose mediji, Guščika je udario automobil, a u trenutku smrti imao je 35 godina.

Kao takmičar u fristajl skijanju, Maksim Guščik je osvojio omladinsko Svetsko prvenstvo 2006. i 2007. godine. Na Svetskom prvenstvu za seniore je debitovao 1. marta 2008. u Moskvi, gde je zauzeo 10. mesto i tako stekao prve bodove u karijeri.

U februaru 2012. godine, u Krajšbergu u Austriji, Guščik je, osvojivši srebrnu medalju, prvi put stao na podijum Svetskog kupa. Godinu dana kasnije ostvario je prvu pobedu na Svetskom prvenstvu.

#RIP Maxim Gustik 🇧🇾⛷️(35)



Freestyle skier from Belarus who won 🥉 in the Aerials at the 2015 #WorldChampionships in Kreischberg🇦🇹. Competed in the 2018 & 2022 #Olympics & achielved 9 #WorldCup podiums including 2 wins in Deer Valley🇺🇸 2013 & Beijing🇨🇳 2015 pic.twitter.com/trubSkFwJ4