GENERALU MLADIĆU POGREŠNIM LEČENJEM U HAGU UGROZILI ŽIVOT: Porodica se jedva izborila da ga ne operišu, Rusi traže da se pusti na slobodu

Zdravstveno stanje srpskog generala Ratka Mladića je ekstremno loše i kad se uz to u obzir uzmu i njegove godine, sasvim je dovoljno osnova da on bude pušten na slobodu, ili da se prebaci da nastavi da kaznu izdržava u Srbiji u uslovima u kojima može da dobije adekvatnu medicinsku pomoć.

Ovo je stav Rusije, koji je pre nekoliko dana iznet na sednici Saveta Bezbednosti Ujedinjenih nacija. Njihov predstavnik je zatražila da se primenjuju isti aršini prema svima i ukazala je na primer Felisijana Kabuge, kojem se sudilo za zločine u Ruandi, a kojem je zbog lošeg zdravlja suđenje prekinuto i on pušten. Ako bi se poredilo Mladić je u mnogo lošijem zdravstvenom stanju.

Da je zdravlje njegovog oca jako loše potvrdio nam je i Drako Mladić. On kaže da su greške u lečenju generala proteklih meseci ugrozile njegov život.

- Mi se sa medicinskom službom tribunla borimo već četiri meseca. Čak smo ih predsednici suda tužili za pogrešno lečenje i nedostavljanje zdravstvene dokumentacije porodici i njegovim advokatima, ali ona je odbila našu pritužbu i zahteve - kaže nam Darko Mladić.

- Tri srpska lekara kardiolog, pulmolog i neurolog su Ratka pregledali u septembru i novembru i ustanovili ozbiljne greške u lečenju i značajan pad generalovog zdravstvenog stanja i kongnitivnih sposobnosti. Tih meseci smo vodili veliku borbu da se ne uradi operacija na kojoj su njihovi lekari insistirali.

Darko nam kaže da su tražili da se suoče svi lekari pred predsednicom suda, da iznesu svoja mišljenja i da se vidi šta se dešava i kako se Mladić leči, ali ona to nije prihvatila.

- Ni njihovi lekari ne spore da mu je stanje loše, ali ga ublažavaju da ne bi bio pušten na slobodu da se leči - navodi generalov sin. - On tamo više ne može da dobije odgovarajuću negu, bez obzira što se čuvari trude oko njega i pomažu mu sve. On je poslednja tri meseca četiri puta bio u bolnici. Prošli vikend mu je moja majka bila u poseti i on je tri dana bio u bolnici, a onda je ponovo vraćen u pritvorsku sobu. Ima ozbiljne probleme sa srcem, a ni pulmološki nije lečen kako treba još otkako je pre godinu i po dana preležao koronu. Pogrešnim lekovima su mu obarali puls ispod 40, jer su mu davali trostruke doze beta blokatora. Na to smo reagovali kad smo saznali i onda su mu ih oni ukinuli, a to ne sme naglo da se prekine sa uzimanjem, pa opet tek posle naše žalbe, dali su mu drugi lek u normalnoj dozi i odmah mu je bilo bolje.

Darko naglašava da je stalno tako i da stalno za sve generalove zdravstvene probleme moraju da se bore i ukazuju kako treba leči:

- Godinama nam ne daju ni njegovu zdravstvenu dokumentaciju, ili nešto daju, a ono glavno nedostaje i stalno moramo da se borimo da je dobijemo. Jedan kardiogram snimak čekamo već 15 meseci. Promenili su sada i pravila, pooštrili ih i sada je još teže da dobijemo sve te snimke, nalaze, analize i izveštaje lekara. To je u suprotnosti sa ljudskim pravima.

Kako kaže generalov sin zbog svih tih propusta traže da se Mladić pusti u Srbiju na lečenje i da se saslušaju svi eksperti i da se raspravi da li ga u Hagu dobro ili loše leče.

SMEŠTAJ PREMA USLOVIMA MEHANIZMA

Stalni predstavnik Srbije u UN Nemanja Stevanović rekao je da je Srbija spremna da prihvati sve srpske haške osuđenike da u Srbiji nastave da izdržavaju kazne. On je podvukao da je odluka da se kazne izdržavaju u drugim evropskim državama doneta 1993. godine, kada je na ovim prostorima bio rat.

- Prema našim informacijama Ratko Mladić ne dobija odgovarajuću negu u haškom pritvoru. Mehanizam za krivične sudove je obavezan da poštuje prava osuđenih i ako Mladiću ne može da se pruži adekvatna nega onda treba da mu se da humanitarni otpust na lečenje u Srbiji. Država će obezbediti lekare i smeštaj pod uslovima kakve Mehanizam odredi - rekao je Stevanović.

On je naveo da je neophodno saslušanje srpskih i holandskih lekara u Hagu da bi se utvrdilo kakvo lečenje general dobija i da je ključno da njegova porodica i advokati odmah dobijaju zdavstvenu dokumentaciju.

ZAUVEK ZATVORITI

Ruski predstavnik u Savetu bezbednosti je ukazala i da prema odluci o osnivanju, Mehanizam za krivične sudove treba vremenom da smanjuje svoje funkcionisanje, a da sada kada više nema predmeta za suđenje, tužilaštvo i predsednik suda pokušavaju da stvore neke osnove za njegovo proširenje, kako bi radili do 2055. godine.

- Kada u junu 2024. godine budu predstavljeni novi izveštaji o radu, tražimo opis o prenosu funkcija i završetku rada zauvek. Rok Haškog tribunala je bio 30 godina, a oni hoće da ga produže još 30. Veštački pokušavaju da pokrenu suđenja zbog nepoštovanja suda, iako time Mehanizam ne treba da se bavi i to mogu sasvim dobro da rade nacionalni sudovi - rekla je ruski predstavnik. - Gledaju kroz prste zemljama, koje ne poštuju uslove u zatvorima, pa osuđenici u Estoniji ne mogu uopšte ni sa kim da komuniciraju već godinama. Neće da puste osuđene Miletića i Đorđevića, koji su izdržali dve trećine kazne, a druge su puštali. Odnos prema Srbima je diskriminatorski u odnosu na sve ostale. Albanac Hašim Tači je čak pušten da vidi roditelje i to baš u periodu kada su se dešavali pritisci na svedoke.

Autor: