Zatvaraju se ulice u Beogradu! Radovi od 1. septembra, evo kako će funkcionisati saobraćaj na Brankovom mostu

Ove ulice se zatvaraju na Novom Beogradu do 1. septembra.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije oglasilo se saopštenjem o izvođenju radova na rekonstrukciji ulične mreže Grada Beograda. Biće zatvoren Bulevar Nikole Tesle, od Ulice Ušće do Bulevara Mihajla Pupina, kao i jednosmerni deo ulice Sajmište iz pravca Bulevara Mihajla Pupina.

"Usled izvođenja radova na rekonstrukciji ulične mreže Grada Beograda, odnosno rekonstrukcije semaforizovane raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara Nikole Tesle u raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja, do 1. septembra 2024. godine za javni saobraćaj će biti zatvoren Bulevar Nikole Tesle, od Ulice Ušće do Bulevara Mihajla Pupina, kao i jednosmerni deo ulice Sajmište iz pravca Bulevara Mihajla Pupina. Od 22. avgusta 2024. godine od 10 časova, do 23. avgusta 2024. godine do 6 časova, za javni saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna ('žuta') saobraćajna traka na Brankovom mostu, smer prema Novom Beogradu, a saobraćaj će se odvijati krajnjom levom i srednjom saobraćajnom trakom. Uprava saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, odnosno znakove koje učesnicima u saobraćaju daju policijski službenici tokom regulisanja saobraćaja", stoji u saopštenju MUP-a.

Autor: Aleksandra Aras