Uragan Helen nastavlja da jača dok se kreće prema američkoj obali Meksičkog zaliva. Bio je uragan prve kategorije, ali je dostigao četvrtu i pre nego je stigao do američkog tla, odnosno obale Floride.

Prema najnovijem izveštaju NOAA, udari vetra su se povećali na 215 kilometara na čas.

Oluja je oko 195 kilometara izvan Tampe i 165 milja/ 265 km izvan Talahasija. Kreće se brzinom od oko 37 km/h dok ide prema obali Big Benda na Floridi. Očekuje se da će uragan stići do kopna kasnije večeras.

Šef Nacionalnog centra za uragane: Vrlo sam zabrinut

Šef američkog Nacionalnog centra za uragane Majkl Brenan kaže da je vrlo zabrinut zbog višestrukih opasnosti po život koje bi se mogle početi odvijati u sledećih nekoliko sati dok Helen bude udarala u američko tlo.

Storm Helen is hitting! The NHC predicts Helen may strengthen to Category 4. #Florida , stay safe and follow local authorities' guidance! #Helene #Hurricane #TampaBay #HurricaneHelene pic.twitter.com/GWOl3Roc2o

U nekim područjima Floride očekuju se talasi uzrokovani olujnim udarima od tri do šest metara.

- Šest metara je dovoljno da potopi zgradu od dva sprata. Ovo će stvoriti uslove u kojima neće moći da se preživi u tim područjima - rekao je Brenan.

Gotovo 300.000 ljudi je ostalo bez struje na Floridi.

"Ako nećete da odete, uzmite marker i napišite svoje ime na ruku da bi kasnije mogli da vas identifikuju"

Šerif floridskog okruga Tejlor, Vejn Padžet, poslao je zastrašujuć apel ljudima.

- Svi vi, koji živite u nižim područjima i odbijate da napustite svoje domove, izlažete se ogromnoj opasnosti - mogli biste da stradate. Ako ste odlučili da ostanete, uzmite crni marker i na ruku napišite svoje ime te broj socijalnog osiguranja kako bismo mogli da vas identifikujemo. Ne volim ovo da govorim ljudima, ali to će se dogoditi. Ove stare kuće, neke od njih na obali, jednostavno neće moći da se suprotstave uraganu. Od vetra se još nekako možeš sakriti, ali od vode ne. Živim ovdje ceo život i nikad nisam bio zabrinut zbog oluje, sve dosad - rekao je Padžet, a prenosi "En-Bi-Si Njuz".

"Si-En-En": Ova oluja je već sada prava neman

Bez obzira na jačinu, ova oluja je već prava neman, piše "Si-En-En". Njeno polje vetra proteže se na stotine kilometara. Već sada dolazi do naleta oluje na obalu Floride, od područja Tampe prema severu. Poplave će biti katastrofalne u nekim delovima jugoistoka SAD-a. Službenici su apelovali na obalne stanovnike da se evakuišu.

As #HurricaneHelene continues, the AquaFence at TGH stands firm. The water-impermeable barrier is designed to withstand storm surge up to 15 feet. It has worked through multiple rain events to prevent storm waters from impacting hospital operations. #WeAreTGH #StormWatch pic.twitter.com/papsd6oPg2