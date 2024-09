Kandidat za predsednika SAD Donald Tramp sreo se danas sa vođom ukrajinskog režima Vladimirom Zelenskim u Njujorku.

Govoreći u sredu u Severnoj Karolini, Tramp je Ukrajinu nazvao "srušenom", a njen narod "mrtvim".

- Nastavljamo da dajemo milijarde dolara čoveku koji odbija da sklopi dogovor, Zelenskom - rekao je Tramp u dugačkom govoru.

