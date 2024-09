GORI FABRIKA AJFONA Crni dim kulja iznad objekta, radnici evakuisani, proizvodnja obustavljena (VIDEO)

Veliki požar izbio je danas u fabrici ajfona kompanije Tata u indijskoj državi Tamil Nadu, prenose indijski mediji.

U trenutku izbijanja požara u smeni se nalazilo oko 1.500 radnika, navodi "Indija tudej".

Vatra se najpre pojavila u pogonu za bojenje dodataka za mobilne telefone, a potom se proširila.

