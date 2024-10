VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA POSETIOCE GROBALJA NA ZADUŠNICE: Ovog dana će važiti zabrana ulaska motornim vozilima!

Za Zadušnice u subotu 05. oktobra 2024. godine, JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, apeluje na građane da za odlazak na groblje, umesto svojih automobila, koriste gradski prevoz.

Toga dana na snazi će biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja i to prema sledećem rasporedu:

• Na Novom bežanijskom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7:00 do 16:00 časova.

• Na groblju Orlovača, Lešće i Zbeg zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7:00 do 15:00 časova.

• Na Novom groblju i Centralnom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi tokom čitavog dana, kao i narednog dana 06.10.2024. godine.

• Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko groblje su zatvorenog tipa, odnosno ulazak motornim vozilima na ova groblja nije moguć.

Obezbeđen besplatan prevoz

Za posetioce grobalja koji se otežano kreću i za starije sugrađane, na najvećim gradskim grobljima - Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom, koji će ih besplatno prevoziti. Organizovani prevoz će za Zadušnice u subotu 5. oktobra 2024. godine saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 07:00 do 15:00 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela. Na Novom, Centralom i groblju Zbeg, za Zadušnice biće organizovan prevoz službenim automobilima preduzeća, u periodu od 07:00 do 15:00 časova.

Upozorenje na nestabilne spomenike

JKP „Pogrebene usluge“ Beograd apeluje na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima na Zadušnice budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike, posebno na starijim grobljima u nadležnosti preduzeća. Tokom redovne kontrole stabilnosti spomenika, stručne ekipe preduzeća utvrdile su da postoji odrđen broj spomenika koji su nestručno podignuti, dotrajali i NESTABILNI, pa u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska može da dođe do njihovog pada i povređivanja prisutnih lica. Posebno skrećemo pažnju roditeljima sa malom decom, da vode računa o njihovom kretanju i da se ne odvajaju prilikom posete groblju. Podsećamo da je na groblje zabranjen pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica. Ukoliko uočite opasnost od pada spomenika, molimo Vas da o tome obavestite Upravu groblja (ili se obratite na adresu elektronske pošte info@beogradskagroblja.rs).

Autor: Iva Besarabić