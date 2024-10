PRVI IZRAELSKI VOJNIK POGINUO U LIBANU! Komandant elitne jedinice komandosa ubijen tokom žestokih okršaja

Potvrđena je smrt prvog izraelskog vojnika ubijenog u Libanu od početka kopnene invazije.

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su u saopštenju da je kapetan Eitan Oster (22) ubijen u Libanu u sredu.

🔴 The IDF announces the death of an officer who killed during fighting against Hezbollah, the first fatality of Israel's ground operation in Lebanon.



The soldier is named as Cpt. Eitan Itzhak Oster, 22, a team commander in the Egoz Commando Unit, from Modi'in. pic.twitter.com/jVhDFW5ARZ