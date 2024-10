RAZORNI URAGAN STIGAO I U EVROPU, IMA MRTVIH! Stižu jezivi snimci: Ulice poplaveljene, orkanski vetar prevrtao čamce (VIDEO)

Uragan Kirk pogodio je delove južne Evrope, pre svega Francusku, Španiju i Portugal. Jedna osoba je poginula, a jedna je u kritičnom stanju, kada je orkanski vetar prevrnuo čamac nedaleko od luke Set, na jugu Francuske.

Više od 65.000 domaćinstava ostalo je bez struje.

Ex hurricane Kirk still making an impact. This is Unverre in the Eure-et-Loir department in northern France tonight...🌊pic.twitter.com/jC48cerykT