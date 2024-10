Ne pada mu napamet da radi sa drugim teniserima: Evo koliko je Goran Ivanišević zaradio novca od Novaka Đokovića

Goran Ivanišević uživa u pauzi koju je napravio i, kako javljaju hrvatski mediji, ne pada mu na pamet da u skorije vreme radi sa nekim teniserom.

Podsećanja radi, Novak Đoković i Goran Ivanišević su se razišli pre sedam meseci nakon šest godina plodonosnog rada i velikih uspeha. Rastanak je bio prijateljski, najbolji teniser se uz dirljive reči oprostio od svog prijatelja i saradnika.

Hrvat gde god se pojavi daje afirmativne izjave o Srbinu, a kako i ne bi s obzirom na to koliko je novca zaradio od Novaka, da ne mora duži period da radi.

Ivanišević redom odbija ponude, pa su se hrvatski mediji opet bavili temom koliko je Goran dobio novca od Novaka. Naime, navodi se da je plata Gorana Ivaniševića iznosila između 6.000 i 10.000 evra nedeljno, a to je već na godišnjem nivou prilična razlika, tj. svota je između 300.000 i 500.000 evra.

Uz to dolaze i bonusi za osvajanje turnira, a spekulisalo se i da je Ivanišević imao procenat od zarade Novaka Đokovića od nagradnog fonda na turnirima i najčešća procena je da je dobijao 10 odsto onoga što na teniskom terenu zaradi najbolji ikada. S obzirom na to da je samo prošle sezone Novak prešao 10.000.000 evra dolara od turnira, to bi trebalo da bude oko 1.000.000 dolara za Ivaniševića.

Što se ipak same plate tiče, ona je preko 2.000.000 evra, a išla je i do 4.000.000 evra za tih šest godina saradnje. Uz milionske bonuse i 20.000.000 dolara koje je zaradio od tenisa tokom igračke karijere, nije loše prošao Ivanišević, koji je sada definitivno uzeo malo dužu pauzu.

Autor: Dalibor Stankov