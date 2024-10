SKANDAL POTRESA ZEMLJU - Učiteljica matematike priznala da je spavala sa učenikom (16) dok su drugi čuvali stražu

Učiteljica je uhvaćena nakon što je policija obaveštena o vezi između nje i učenika.

Učiteljica matematike iz Misurija koja je priznala da je spavala sa učenikom dok su drugi čuvali stražu postigla je nagodbu sa tužiocem i osuđena je na četiri godine zatvora.

Glamorous Missouri math teacher Hailey Clifton-Carmack admits having sex with student and 'leaving her mark' https://t.co/U8ewwELLE4