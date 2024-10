'ON NIJE HITLER': Melanija Tramp stala u odbranu supruga

Bivša prva dama SAD, Melanija Tramp, stala je u odbranu svog supruga Donalda Trampa, ističući da on nije nova verzija Adolfa Hitlera.

Ona je to rekla nakon što su demokrate kritikovale izborni skup republikanskog predsedničkog kandidata u Medison skver gardenu u Njujorku, i koji su ga, zbog rasističkih izjava nekih od učesnika uporedili sa nacističkim okupljanjima.

- To je strašno, on nije Hitler i njegove pristalice ga podržavaju jer žele da zemlja bude uspešna. Možemo da vidimo koliku podršku on uživa - kazala je Melanija u emisiji na tv Foks.

Trampa je prozvao i bivši predsednik Barak Obama, koji je govorio na skupu Kamale Haris u Filadelfiji, kritikujući ga zbog govornika na mitingu u Njujorku.

On je podsetio da su se od njih mogli čuti ekstremno rasistički i seksistički komentari i stereotipi, a da je jedan od govornika čak nazvao Portoriko "plovećim ostrvom smeća".

Tramp je negirao ove optužbe, ističući da nije nacista.

- Ja nisam nacista, ja sam suprotno od nacista - rekao je on sinoć hiljadama pristalica na izbornom skupu na univerzitetu Džordžija Tek.

Melanija Tramp je izrazila uverenje da će njen suprug pobediti na izborima.

- Osećam se dobro. Moj suprug putuje po celoj zemlji, a videli smo koliku podršku je dobio u nedelju u Njujorku - rekla je ona.

Skup u Njujorku bio je prvi u okviru kampanje na kojem je Melanija govorila, a kao razlog za to navela je želju da pruži podršku suprugu.

Demokrate su uporedile skup u Medison skver gardenu, na kojem je govorila i Melanija, sa skupom nacista koji je na istom mestu održan u februaru 1939.

- Donald Tramp je priredio veliki miting u Medison skver garden. Postoji direktna paralela sa velikim skupom koji se tu dogodio sredinom 30-ih godina prošlog veka - kazao je demokratski kandidat za potpresednika Tim Volc.

Tramp se branio od ovakvih napada, a sada je to učinila i njegova supruga, preneo je Dejli mejl.

Autor: Dalibor Stankov