BEZ STRUJE DANAS DELOVI 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja kreću od 8.30ž, evo koje su ulice na spisku

EDB za danas je planirala isključenja u delovima 7 beogradskih opština a ove ulice ostaće bez struje.
Zvezdara
09:00 - 12:00 Naselje MIRIJEVO: LAZARA TRIFUNOVIĆA: 5A,
09:00 - 13:00 DR DRAGE LjOČIĆ: 18-20,9-19, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 169I,177V, GRADIŠTE: 40,
Palilula
09:00 - 13:00 Naselje BEOGRAD: DR DRAGE LjOČIĆ: 10-16,09:00 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: BRANKA MILjKOVIĆA: 6, SUTJESKA ULICA 7: 31E-31F,09:00 - 12:00 KNEZA DANILA: 24, STARINE NOVAKA: 21-21F/8,
Voždovac
08:30 - 14:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 175, GOSTIVARSKA: 44-48,41A-55A, JOVE ILIĆA: 124-126,131-133, KOSTOLAČKA: 16, KRALjA VLADIMIRA: 71-71, NIKŠIĆKA: 6A,1-5, VITANOVAČKA: 10,3A, VOJVODE STEPE: 122A,136-148,152-156,172-172,182-214,119,139-141,155,199-221,
Rakovica
08:30 - 14:00 VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 1-7B, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 82,86-88,65-73,77-81,85-89,93,99,09:00 - 16:00 KNEŽEVAČKA: 55,
Novi Beograd
09:00 - 15:00 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: bb,33,
Mladenovac
09:00 - 17:00 Naselje JAGNjILO: JAGNjILO: ,BB,6,260,318,350A,396,414,458,464,484,492,496,500A-500B,512,530A,542A,556,564A,586,1860,1,395,399,409,449,475,495A,545A,555V,559A-559B,567A,571,577A,2547, Naselje KOVAČEVAC: NOVA 90: 9,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje BEČMEN: HEROJA PINKIJA: 18-24,28-30,34,29-33,39-45,51, MAKSIN SOKAK: 2-8D,1,5,08:30 - 11:30 Naselje SURČIN: BRAĆE PUHALOVIĆ: 2-10,1-11, DRAGOMIRA MOMČILOVIĆA : 2-22,34,7-31, GALOVAČKA : 2-26,30-34,1-15,19-21, TRG ZORANA ĐINĐIĆA: 2-4,1-3A,23, VOJVOĐANSKA: bb,88A-94,98-110,73-75,81-89,
Autor: Snežana Milovanov