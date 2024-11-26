ISKLJUČENJA U 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će sve danas biti bez struje

Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u osam opština.
Isključenja počinju u 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Stari grad 09:00 - 16:00
KOSTE STOJANOVIĆA: 4-8,
Palilula 10:00 - 11:00
Naselje SLANCI: ĆILIMARSKA: 6,10-12, MARŠALA TITA: BB,2A-2S,1A-1A, SLANAČKI PUT: 18A-18V,22,33-33B,45-53B,
Savski venac 08:30 - 12:30
ALEKSE BAČVANSKOG: 10,14-20,5-7,11-21, BELOCRKVANSKA: 1, DEDINjSKA: 6,1,5-5, DOMENTIJANOVA: 2-6,1-7, ĐORĐA RADOJLOVIĆA: 2-8,3-13, GENERALA ŽIVKA PAVLOVIĆA: 2-8,1-7, HEROJA MILANA TEPIĆA: 16, JOCE JOVANOVIĆA: 1-1, KOSTE RACINA: 2-6,16-16A,1-7A, LEDI PEDžET: 2-8,3-11, LOPUDSKA: 3-3A, MALOG RADOJICE: 8-22,13-19A, MLADENA STOJANOVIĆA: 1A, NEZNANOG JUNAKA: 14,18,26-28,32-38,3,9-11,15-23,33-37, PAJE ADAMOVA: BB,4-16, PALACKOVA: 4-4B,1-5, ŠOLINA: 12-14, STOJANA ĆELIĆA: 2-8,3, VASKA POPE: 2-26, VILE RAVIJOJLE: 8-8,5-11, VLADIMIRA GAĆINOVIĆA: 2-16A,1-3A,11-15,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje OBRENOVAC: VALjEVSKI PUT - RADIO STANICA: 213, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 175-175,331D, ŠABAČKI PUT: 4,86A,94,108A,140-140,326,1,5,53A-53E,59G,65,71A-71B,93,99E,145-149,155A,195,207A-207B,213A-213B,317A-317C,325-327,331A-331G, UROVAČKA: 328, Naselje ZVEČKA: ČEDE TODOROVIĆA: 4,20, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 4-6,10-16A,20-20A,24-26,1-5,9A-15,29, GOLA LOKVA: 4,8-14,38-42,46,3-7,11-25,35-39,43-45, GORNjI KRAJ: 25A, NURČA: 28,7, OKNO: 18,22,26-32,36,19,23-27,31-31,35-43,47A,1111, PAVLOVIĆA KRAJ: 18, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 6,10,34-36,40,46-48,56A,37,41A-45,51,63,69,81, ULICA 38: 10, ZASEKA: 9,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje Grabovac: BRANKOVIĆA KRAJ: 264, BRĐANSKI KRAJ: 280A-280B, BRDO: 260A-266A,280-280A,354-356,259-263,355-359, DONjI KRAJ: 195D, ŠEVARSKA: 260A-260F,300A,664,259-259A,279-279B,
Sopot 08:00 - 15:00
Naselje ĐURINCI: BEOGRADSKA: 4-4A,12-16,20-36,40-54A,80A,88,122,126A-128,11-21A,25,29-35,43A-45,49A-57,61-65,71A-73,79-85,89A,97,101A-103,107,111-113,117-123A,127-131,137,143A,147A-153,209A, BRANKOVA: 21A,27A,35, CRNOGORSKA: 4B-8A,12-16,48,3B-17C,21-27,33-35,41Z, JANKA KATIĆA: 4A-16,22,5-9,15-21A, KARADJORDJEVA: ,2-18A,22-46,50-56,60-68,72A-84,90-98,102-108,112A-116A,132,160,360,1-13,17A,23-25,29-31A,35-35B,39-51A,57-85,89-95,99-109,113-115, KOSMAJSKA: 2-6,10,14,18-20,1-3,7-9,15, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2,6,10-12,22-30,36A-40,52-52,56-62A,84-124B,128-130,162,1-1B,5-11A,15-19A,23-27A,31-31A,35,39-51A, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-8,3,7-15,19,25, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: ,2-20A,24A-42,46-64,76,190A,208,1G-3,7A-7B,11-27B,31-33A,37A-39A,43-55,81, Naselje NEMENIKUĆE: BASTAVSKA: 2-14,22-24,42A-44,1-15A,19,33, BOŠKA BUHE: 4,14,180,5,21B, CARA DUŠANA: ,2-4,556,1-13,17, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,2-4,8-12A,16,22-24,28,186,3A-7,11-13,17-19,25A, KOSMAJSKA: 29,105-119A,123B, ŠUMADIJSKA: 2-2A,6-10,14,3-5,9-13,19-21,191, VUKA KARADžIĆA: 4A,14-18,22-26,1A-9,17, Naselje SIBNICA: ČEDE ILIĆA: 40, Naselje SOPOT: MILOSAVA VLAJIĆA: 55, PRVOG MAJA: 25, RADA JOVANOVIĆA: 2-32,1-35,
Mladenovac 08:00 - 15:00
Naselje VLAŠKA: PRESEKE: 6V,18-20,50-54A,13,153-153G, VLAŠKA: 26-32,38-40,44,48-60,86,7A,17,25-31,43-45,49-55,59,
Surčin 09:00 - 13:00
Naselje BEČMEN: HEROJA PINKIJA: 18-24,28-30,34,29-33,39-45,51, MAKSIN SOKAK: 2-8D,1,5,
Lazarevac 08:00 - 13:00
Dimitrija Tucovića 10-40, Šopić ulica Ibarski put 7-60, ulice Ilije Garašanina, Crnoborski put, Kalenićeva, Kapetan Mišina (zaseok kod Kamenorezca Šopić),ulice Barske pruge, Vase Pelagića, Gundulićeva (zaseok Stočna pijaca-Šopić).
Lazarevac 09:00 - 16:00
Opština Ljig: Naselje Popadić-banja Vrujici, deo ulice Mionički put, Luke Spasojevića, Avijatičarska, Topolska, Lička, Belih ruža (naselje Višnje).
Stari grad 09:00 - 16:00
KOSTE STOJANOVIĆA: 4-8,
Palilula 10:00 - 11:00
Naselje SLANCI: ĆILIMARSKA: 6,10-12, MARŠALA TITA: BB,2A-2S,1A-1A, SLANAČKI PUT: 18A-18V,22,33-33B,45-53B,
Savski venac 08:30 - 12:30
ALEKSE BAČVANSKOG: 10,14-20,5-7,11-21, BELOCRKVANSKA: 1, DEDINjSKA: 6,1,5-5, DOMENTIJANOVA: 2-6,1-7, ĐORĐA RADOJLOVIĆA: 2-8,3-13, GENERALA ŽIVKA PAVLOVIĆA: 2-8,1-7, HEROJA MILANA TEPIĆA: 16, JOCE JOVANOVIĆA: 1-1, KOSTE RACINA: 2-6,16-16A,1-7A, LEDI PEDžET: 2-8,3-11, LOPUDSKA: 3-3A, MALOG RADOJICE: 8-22,13-19A, MLADENA STOJANOVIĆA: 1A, NEZNANOG JUNAKA: 14,18,26-28,32-38,3,9-11,15-23,33-37, PAJE ADAMOVA: BB,4-16, PALACKOVA: 4-4B,1-5, ŠOLINA: 12-14, STOJANA ĆELIĆA: 2-8,3, VASKA POPE: 2-26, VILE RAVIJOJLE: 8-8,5-11, VLADIMIRA GAĆINOVIĆA: 2-16A,1-3A,11-15,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje OBRENOVAC: VALjEVSKI PUT - RADIO STANICA: 213, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 175-175,331D, ŠABAČKI PUT: 4,86A,94,108A,140-140,326,1,5,53A-53E,59G,65,71A-71B,93,99E,145-149,155A,195,207A-207B,213A-213B,317A-317C,325-327,331A-331G, UROVAČKA: 328, Naselje ZVEČKA: ČEDE TODOROVIĆA: 4,20, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 4-6,10-16A,20-20A,24-26,1-5,9A-15,29, GOLA LOKVA: 4,8-14,38-42,46,3-7,11-25,35-39,43-45, GORNjI KRAJ: 25A, NURČA: 28,7, OKNO: 18,22,26-32,36,19,23-27,31-31,35-43,47A,1111, PAVLOVIĆA KRAJ: 18, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 6,10,34-36,40,46-48,56A,37,41A-45,51,63,69,81, ULICA 38: 10, ZASEKA: 9,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje Grabovac: BRANKOVIĆA KRAJ: 264, BRĐANSKI KRAJ: 280A-280B, BRDO: 260A-266A,280-280A,354-356,259-263,355-359, DONjI KRAJ: 195D, ŠEVARSKA: 260A-260F,300A,664,259-259A,279-279B,
Sopot 08:00 - 15:00
Naselje ĐURINCI: BEOGRADSKA: 4-4A,12-16,20-36,40-54A,80A,88,122,126A-128,11-21A,25,29-35,43A-45,49A-57,61-65,71A-73,79-85,89A,97,101A-103,107,111-113,117-123A,127-131,137,143A,147A-153,209A, BRANKOVA: 21A,27A,35, CRNOGORSKA: 4B-8A,12-16,48,3B-17C,21-27,33-35,41Z, JANKA KATIĆA: 4A-16,22,5-9,15-21A, KARADJORDJEVA: ,2-18A,22-46,50-56,60-68,72A-84,90-98,102-108,112A-116A,132,160,360,1-13,17A,23-25,29-31A,35-35B,39-51A,57-85,89-95,99-109,113-115, KOSMAJSKA: 2-6,10,14,18-20,1-3,7-9,15, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2,6,10-12,22-30,36A-40,52-52,56-62A,84-124B,128-130,162,1-1B,5-11A,15-19A,23-27A,31-31A,35,39-51A, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-8,3,7-15,19,25, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: ,2-20A,24A-42,46-64,76,190A,208,1G-3,7A-7B,11-27B,31-33A,37A-39A,43-55,81, Naselje NEMENIKUĆE: BASTAVSKA: 2-14,22-24,42A-44,1-15A,19,33, BOŠKA BUHE: 4,14,180,5,21B, CARA DUŠANA: ,2-4,556,1-13,17, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,2-4,8-12A,16,22-24,28,186,3A-7,11-13,17-19,25A, KOSMAJSKA: 29,105-119A,123B, ŠUMADIJSKA: 2-2A,6-10,14,3-5,9-13,19-21,191, VUKA KARADžIĆA: 4A,14-18,22-26,1A-9,17, Naselje SIBNICA: ČEDE ILIĆA: 40, Naselje SOPOT: MILOSAVA VLAJIĆA: 55, PRVOG MAJA: 25, RADA JOVANOVIĆA: 2-32,1-35,
Mladenovac 08:00 - 15:00
Naselje VLAŠKA: PRESEKE: 6V,18-20,50-54A,13,153-153G, VLAŠKA: 26-32,38-40,44,48-60,86,7A,17,25-31,43-45,49-55,59,
Surčin 09:00 - 13:00
Naselje BEČMEN: HEROJA PINKIJA: 18-24,28-30,34,29-33,39-45,51, MAKSIN SOKAK: 2-8D,1,5,
Lazarevac 08:00 - 13:00
Dimitrija Tucovića 10-40, Šopić ulica Ibarski put 7-60, ulice Ilije Garašanina, Crnoborski put, Kalenićeva, Kapetan Mišina (zaseok kod Kamenorezca Šopić),ulice Barske pruge, Vase Pelagića, Gundulićeva (zaseok Stočna pijaca-Šopić).
Lazarevac 09:00 - 16:00
Opština Ljig: Naselje Popadić-banja Vrujici, deo ulice Mionički put, Luke Spasojevića, Avijatičarska, Topolska, Lička, Belih ruža (naselje Višnje).
Autor: Marija Radić