Zelene pijace 31. decembra radiće ubičajeno, 1. i 7. januara neće raditi

Pijace u Beogradu za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, radiće prema izmenjenom prazničnom radnom vremenu.

Zelene pijace u utorak, 31. decembra, radiće uobičajeno, od 6 do 19 časova, a 1. i 7. januara neće raditi.

Pijace "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode", "Dušanovac" i TC "Novi Beograd" 1. i 7. januara radiće skraćeno, od 6 do 14 časova, dok će 2. januara sve zelene pijace raditi od 6 do 14 časova saopšteno je iz JKP "Beogradske pijace".

Otvoreni tržni centar Miljakovac - "Beogradski buvljak" 1. i 7. januara neće raditi, a 2. januara ova pijaca radiće od 6 do 14 časova.

Na pijaci "Dušanovac" prodaja iz vozila neće se vršiti 31. decembra, kao i 6. januara. U utorak, 7. januara, ova pijaca će raditi uobičajeno, od 19 do 6 časova.

Parking na pijaci "Dušanovac" radiće 1, 2. i 7. januara od 6 do 15 časova.

Pijaca cveća "Krnjača" 1. i 7. januara neće raditi.

Pijaca "Palilula" u utorak, 31. decembra, radiće od 7 do 20 časova, dok 1. i 7. januara neće raditi. U četvrtak, 2. januara, radiće od 6 do 14 časova, a u ponedeljak, 6. januara, radiće od 7 do 18 časova.

Garaža na pijaci "Palilula" 1, 2. i 7. januara radiće 24 sata.

Parking na pijaci "Zemun" 1, 2. i 7. januara radiće 24 sata.

Garaža na pijaci "Zeleni venac" neće raditi 1. i 7. januara, a 2. januara radiće do 15 časova.

Garaža na pijaci TC "Novi Beograd" 1, 2. i 7. januara radiće 24 časa.