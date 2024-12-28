DELOVI NOVOG BEOGRADA, ZEMUNA I GROCKE DANAS BEZ STRUJE: Evo detaljnog spiska isključenja

Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u četiri opštine.
Isključenja počinju 8.00.
Evo detaljnog spiska ulica:
Novi Beograd 08:00 - 18:00
MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: 18a-18a,
Zemun 09:00 - 17:00
SARAJEVSKA: 5,
Grocka 09:00 - 12:30
Naselje BOLEČ: PUPINOVA: 128, Naselje BRESTOVIK: ČAIR: 3-3,15,505, DRENjAK: 4, DUNAVSKI VENAC: 2-6,10-12,26,38,68-70,74-80,86,90,94-108,132,138-152A,160,170,1-3A,13,23-27,31,37,41-65A,69-79,85-107,111-113,151A, GRUŽANSKA: 10,7-9, IBARSKA: 2-4,10,24,30,40A,46,3,11,41A, MIRNA DOLINA: 6,20,32,50-56,15,51, OBILIĆEV VENAC: 4,48,3,23,45,53, PARTIZANSKA: BB,,2-2,6A,1-3,7-7,11-15A,23A-27,35, PARTIZANSKI PUT: ,BB,2-4A,1-3B,21,27-29,33, PARTIZANSKI PUT 1 DEO: BB,,5A-5B,9-13,19-21, PUT ZA UMČARE: 6,40A,1-3B, SMEDEREVSKI PUT: ,B,BB,56,3,57, SMEDEREVSKI PUT 1 PRILAZ: 52,1-7, SMEDEREVSKI PUT 3.DEO: 46, ŠUMADIJSKA: 2-4A,12,22,60-64,92,5-7A,59-65,91, TIMOČKA: 80-92,81-87, VINOGRADSKA: 4,5-7,11, Naselje GROCKA: BOŠKA BUHE: 26,30A-32,84A-86,118A,202,210A,216,220-222,226,268,3,37-41,59-61B,65,201,211-213,217,221,225-225A,229,233-237, BULEVAR REVOLUCIJE: 2,118,154,71, ČAIR: BB,9,239-241, DR ALEKSANDRA KOSTIĆA: BB,2-4,20-22,30-32,36A,46,68-70,74-96,104,13-13,17A,33,37-37,43A-47C,51-53,59A,65,69,75-81,87,93-95,99, DUBOČAJ NASELjE: BB,2-2,6A,14,132,136-142,3-5,127,131-133,137-143, KAMENDOLSKA: 2,6-8,16-28A,32-38A,46-54,60,3V,7,19-23,31-33,45-47B, MALI DUBOČAJ: 2,8,20-24,28-28B,34B,1-9,15,27-29, MALO RUJIŠTE: BB,4,12-32,36-38,44-46,54-54A,60,3-5,11A,15-31A,39-43,47,51-55, MALO RUJIŠTE 1 DEO: 14,18,48-48A,52,1,5-13A, MALO RUJIŠTE 2 DEO: BB,4A-4B,8-14A,20-28,34-42,56-58,5-9A,13,17-19,23-23A,27A-33,39,55-57, MALO RUJIŠTE 3 DEO: 16A-16B, OBILIĆEV VENAC: 10,20,38,42,48, OZRENSKA: BB,2,30-44,48,56,15-17,31-37,41-49,59,65, POPOVIĆA KRAJ: 6,174A,23,61, SEDLARSKA: BB,2-6,12-16A,20-20,24-26,38-40A,52-58,62,66,21-27,31,35-45,57,69, SMEDEREVSKI PUT: BB,BB,2A,6-10,16-30,46,50-58,68-70,76,80A-82,88,98-108,112-116,122-130,138,142-146,156,174-176,180-184,200,232,1-15,19B,23-25A,29,33,37,41,45-47,51,57,63-63A,71-73,97-107,111,115,119-123,145,177, SMEDEREVSKI PUT 1 PRILAZ: 20-34,48,1,53, SMEDEREVSKI PUT 2 PRILAZ: 2-4,8,64,3-3,11-13, SMEDEREVSKI PUT 3 PRILAZ: 22, SMEDEREVSKI PUT 4 PR: 8,14,1A-5, STRAŽEVICA: BB,2A-4,10-14,18,22-24,32,36-40B,1-11,19-25A,33-33B,47,53A,65,69, ŠUMADIJSKA: 66, URVAČKA: 24,28-28,32-38,60,29,61B,69A,75,119, VELIKI DUBOČAJ: 4,8-8,20-24,3-5,15, VOLODERSKA: 6,14,18,22-28,1A,5-11,15, ZELENI VENAC: BB,2-14,38,42-44,1-5,13, Naselje KAMENDOL: PUDARAČKI PUT: 4, Naselje VRČIN: KOSANČIĆEVA: 1, MAKEDONSKA: 4-6,1-5, ŠTIPSKA: 4-28,32-34,38-42,60-66A,70-74,1-7,55, UŽIČKA: 2, ZAGREBAČKA: 32,5-7,27B.
Autor: Dubravka Bošković