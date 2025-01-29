Veliki deo Beograda sutra u mraku: Pogledajte spisak opština koje neće imati struju

Stanari delova sedam beogradskih opština sutra neće imati električnu energiju, saopštila je Elektrodistribucija Srbije i navela raspored planiranih isključenja.
Vračar 08:30 - 14:00 HADžI-MELENTIJEVA: 49-51, INTER BRIGADA: 36-46,50-52,31-55, MORAVSKA: 2-10,1-7
Voždovac 08:00 - 16:00 IGNjATA JOBA: bb,20-26,75-75, INDIRE GANDI: 6-8
Zemun 08:30 - 13:00 Naselje UGRINOVCI: KRNjEŠEVAČKA: 130-148,152-156
Obrenovac 11:00 - 12:30 Naselje Orašac: GORNjI KRAJ: 0,50-54,58-60,64,68-74,84,342,49-51,59,65,77, KOD ŠKOLE: 68,76,67-69, KOZAČKA: 12,18A-20A,24-24B,15,27,37,41-43, ORAŠAC: 0, ŠEVAR: 6B,3-3B, Naselje Stubline: DAVIDOVIĆA KRAJ 1. DEO: 168A,180B,184-190B,181A,231, DOM: 191, DUBRAVA: 180A, GRČIĆA KRAJ: 190B,189A, LAZAREVIĆA KRAJ: 1, PANTELIĆA KRAJ: 158A, SELO: 232A,189,263A, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 190A,250A,272-272A,251-251B,263B, STUBLINE: 46,180,184,188-190,194B,252,260,264-266,270-272,183,187,251-253,263,267, Naselje VUKIĆEVICA: BANjANSKI PUT: 0,6,18,26-26D,60-60A,80-80A,88A,174,248,5-7A,65A,83B,103A, GORNjI KRAJ: 2-14B,18-28,46,54-56A,62-78,82-82A,86-90A,174,1-13B,17-19,23,29-29,45,49,53-59,63-69,79-87,121, KOD PRODAVNICE: 65A, KOD ŠKOLE: 52,1BB,57A-59A,1111BB, LAZIĆA KRAJ: 82, MARKOVIĆ KRAJ: 100A,105, NEMA NAZIVA ULICA: 35, PUT ZA DONjI KRAJ: 24A,60,90,51,65B-65C,143A, PUT ZA MARKOVIĆE: 46,96,100-104,93-101A,263,283, SELO: 71, ŠEVAR: 2,6, Z.LIPOVICA: 15
Obrenovac 09:00 - 10:00 Naselje Grabovac: CIGANI: 112,117,301, DONjI KRAJ: 111, MUZIČKA KOLONIJA: 104A-106A,110-112,103-103A,111A, VIDANSKI KRAJ: 108-108, Naselje Stubline: CIGANI: 366,372,1B,419-421, MUZIČKA KOLONIJA: 106,112A,132-132A,278,288,366-368,372,376,380,386,394A,408,412-412A,416,422-426,430A,442,103,333-335,365-375,379-393A,401-415A,419,429-429A,435, STUBLINE: 394,410,430,409A-411,427
Sopot 09:00 - 16:00 Naselje NEMENIKUĆE: JANKA KATIĆA: 3A, MILOVANA GLIŠIĆA: ,2-2A,6-8A,324A,472-474C,1,9,473, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4-14A,22-24,28,32,40,70,214,446,454,447A, SVETOZARA ĐUKIĆA: ,6,10-12,7-11, USTANIČKA: 2,6,32,452,451-453
Surčin 09:00 - 12:00 Naselje SURČIN: MILANA KONjOVIĆA: 48,52g-52v,56-58B,72,49-57,63-67, PATRIJARHA PAVLA: 4-6,12-22,3-7
Lazarevac 08:30 - 15:00 Opština Ub: naselja Radljevo, Šarbane, Liso polje, Kalenić, Brgule
Lazarevac 08:00 - 15:00 Naselje: Prkosava zaseok "Vulićevići", kod "škole".
Autor: Dalibor Stankov