NA ZAHTEV GRADONAČELNIKA ŠAPIĆA: Suspenduje se odluka o izmeni linija 704, 706 i 707

Na zahtev gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića Sekretarijat za javni prevoz suspendovao je odluku o izmeni linija gradskog prevoza.

Prošle godine, gradonačelnik Šapić je naložio da se razmotri i dostavi predlog rešenja za kvalitetnije funkcionisanje i pojačanje pojedinih linija gradskog prevoza u centralnoj zoni grada.

Sekretarijat za javni prevoz je nakon višemesečne analize predložio da se deo linija iz udaljenih mesta delimično skrati na terminuse na obodu uže gradske zone i kroz uštedu vremena, bolju prohodnost i pojačanje broja vozila ponudi korisnicima značajno bolji interval nailaska vozila.

Sve navedeno predstavlja strategiju razvoja javnog prevoza, koja je postavljena pre mnogo godina i definisala da se terminusi u centru rasterete, prevoz u ovoj zoni u najvećoj meri obavlja tranzitnim linijama, a korisnici iz obodnih naselja prevoze do presedačkih pozicija odakle nastavljaju dalje putovanje. Sve to bi doprinelo smanjenju intervala polazaka linija sa sada prosečnih 11 do 15 minuta na 6 do 8 minuta.

"Sve ovo je plod svakodnevnog praćenja linija javnog prevoza i saobraćaja i neminovno je ukoliko želimo da linije javnog prevoza brže i češće dolaze od tačke A do tačke B. Samo na ovaj način može bizi povećan broj polazaka iz naseljenih mesta ka centru“, naveo je Sekretarijat.

Sekretarijat za javni prevoz naglašava da želi da rastereti i žute trake i u krajnjem bilansu putnici bi pre dolazili na svoje odredište, bez obzira na to što bi imali jedno presedanje, a vozila bi do presedanja išla u dvostruko kraćim intervalima. Takođe, od presedanja vozila bi išla u intervalim manjim od četiri minuta.

Na zahtev gradonačelnika. Sekretarijat za javni prevoz suspenduje izmene trasa linije JLPP broj 704, 706 i 707 čiji je početak bio predviđen za 18. februar, a da li će i kada biti ponovo doneta, zavisi isključivo od odluke Gradske uprave.

Sekretaijat za javni prevoz ostaje pri stavu da je ovo najbolje rešenje za ono što smo dobili kao zadatak da sa stručnog aspekta pripremimo, a to je povećanje efikasnosti i frekventnosti vozila javnog prevoza u Beogradu.

