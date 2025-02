Počinju radovi na Trgu Nikole Pašića: Više linija gradskog prevoza menja trasu; Ovo stajalište se ukida

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Trgu Nikole Pašića, na delu od zone raskrsnice sa Dragoslava Jovanovića do zone raskrsnice sa Kneza Miloša, od 20. do 28. februara doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Kako je saopštio Sekretarijat za javni prevoz, radovi podrazumevaju zauzeće krajnje desne saobraćajne trake (gledano u smeru ka Vukovom spomeniku), kao i krajnje leve saobraćajne trake uz razdelno fizičko ostrvo (smer ka Terazijskom tunelu), saopštava Beoinfo.

Zbog ovih radova vozila sa linija 37 i 44 u smeru ka Senjaku i Kneževcu će saobraćati sledećim ulicama: Francuska, Trg Republike, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Vozila sa linije 58 u smeru ka Železniku će saobraćati ulicama: Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Vozila sa linija E2 i 37N u smeru ka Kneževcu i Petlovom brdu će saobraćati ulicama: Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno, a kao polazno stajalište će koristiti stajalište Trg republike – šifra st.#546 u okviru terminusa "Trg republike".

Vozila sa linija 56N i 511N u smeru ka Petlovom brdu i Sremčici će saobraćati ulicama: Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Privremeno se ukida stajalište "Pionirski park" (šifra st. #703 – smer ka Takovskoj) za linije 24, 26, 27, 37, 44, 58, EKO1, 37N, 56N, 202N, 301N, 511N i E2.

Vozila sa linija 37, 44 i 58 će na izmenjenom delu trasa koristiti sledeća stajališta: "Trg Republike" (šifra st.#3031 – smer ka Takovskoj) u Makedonskoj, koje u redovnom režimu koriste vozila sa linija 28, 41, 68N, 301N, 304N, 603N, 101N i 304N, kao i "Glavna pošta" (šifra st.#266 – smer ka Nemanjinoj) u Takovskoj, koje u redovnom režimu koriste vozila sa linija 23, 40 i 41.

Autor: Dubravka Bošković