ISTIČE ROK: Ovo je krajnji datum do kog možete iskoristiti novogodišnje vaučere od 6.000 dinara za decu

Novogodišnji vaučeri u iznosu od 6.000 dinara, koje je obezbedio Grad Beograd za svu decu Beograda do 19 godina mogu da se iskoriste do 1. marta direktno u prodavnicama koje su obeležene nalapnicama za te namene, ali i prilikom online kupovine.

Pravo na vaučere čija je podela počela počela početkom decembra 2024. i trajala do 31. januara 2025. imali su pored sve dece u Beogradu do 19 godina i zaposleni i radno angažovani u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada, bez obzira na to ko je osnivač ustanove.

Za njih se mogu kupiti odeća i obuća, oprema za sport, rekreaciju i zabavu, školska, ali i bebi oprema i igračke.

Autor: Aleksandra Aras