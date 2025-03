Jedan kengur namučio je radnike Zoološkog vrta u Beogradu, kada je pokušao da pobegne. Uspeo je da razbije staklo, usledila je potera...

Kengur, koji je polomio staklo u Zoološkom vrtu, nalazi se u ambulanti. Dobro je, kažu veterinari, preživeo je stres, i bio je jako uplašen.

Kengur je polomio zaštitno staklo repom, i pobegao iz ispusta. On je novi stanovnik Beogradskog zoološkog vrta. Za njega je ovo nova sredina, a nedavno je postao tata.

"On je nedavno stigao iz Mađarske. Tamo je bio jedan od 18 kengura u grupi, a ovde je on naprasno došao da bude veliki tata, osnivač nove porodice. Tako da, treba njemu da nauči malo kako, šta... U svakom slučaju, imamo mladunče, izašlo je iz torbe napokon, i sada to je veliko uzbuđenje za celu porodicu, tako da je upravo to uzbuđenje i rezultovalo ovim begom", ispričao je biolog Kristijan Ovari.

Kada su, nakon radnog vremena, veterinari mamu i bebu hteli da stave u kućicu, da se ugreju, kengur je pomislio da ga razdvajaju od porodice.

"Mnogo je to bio veći stres za njega nego za nas, ali bitno je napomenuti da ovom prilikom ni posetioci ni osoblje nisu bili ugroženi", kaže Ovari.

Čuvari su brzo reagovali i uhvatili ga. Iz zoo-vrta kažu da je to što je uspeo da polomi specijalno zaštitno staklo – zaista neverovatna slučajnost.

U Vrtu postoje različiti stepeni zaštite koji su propisani međunarodnim standardima. Oni štite i životinje, ali i posetioce koji često žele da ostvare interakciju sa životinjom.

"Verovali ili ne, u svakom vrtu su životinje mnogo ugroženije od posetilaca. Oni su generacijama odrasli među ljudima. Tako da to za njih nije ništa strano. Tako da moramo prvenstveno zaštiti njih. Kod većine životinja kao i kod njih nije neki veliki problem, samo da postoji jedna fizička barijera između njih i posetilaca", objasnio je Ovari.

Iako kengur mužjaka može da ima 70 kilograma i važi za boksera među životinjama, nije toliko opasan. Upravo zato, stepen zaštite u zoo-vrtu nije isti za sve životinje.

"Generalno, statistika kaže o zoološkim vrtovima da su slonovi najmoćnije, najjačije i vrlo pametne životinje. Odmah posle njih su velike mačke – pravi problem, jer su oni pravi predatori. Tu postoje mere bezbednosti da biste vi mogli da uđete u spoljašnji ispust tigra i da to počistite, prvo morate da budete sto posto sigurni da je on zatvoren i zaključan. Brave se dnevno proveravaju, elektrika se dnevno testira, ograda se dnevno proverava", ispričao je biolog Kristijan Ovari.

Iako su ovakvi slučajevi retki, kada se dogode, kažu u Zoološkom vrtu, to je motiv da dodatno provere sve mere zaštite.

Autor: Iva Besarabić