Nova pravila na Adi Ciganliji: Plaćanje parkinga tagom uskoro postaje stvarnost!

Darko Savić iz Sektora za putarine JP "Putevi Srbije" izjavio je danas da 50 odsto korisnika koji prođu kroz naplatne stanice na autoputu više ne staju da putarinu plate direktno i najavio da će uskoro ulazak na parking na Adi Ciganliji i plaćanje istog biti moguće preko tag uređaja.

- Tag mora da bude prekonfigurisan samo za rad preko web platforme to je jedino što mora da se uradi. Prekonfiguracija se radi na nekom od prodajnih mesta distributera, na internet prezentaciji Puteva Srbije su tačno navedene sve lokacije gde možete da izvršite prekonfiguraciju taga i prvu tu registraciju platnih kartica. Nakon toga sve sami radite preko svog korisničkog naloga na mobilnom telefonu - objasnio je Savić za Tanjug.

On je istakao da je do sada registrovano 900.000 korisnika za elektronski sistem naplate putarine, a da za dve do tri godine zahvaljujući modernizaciji sistema više uopšte neće biti rampi za naplatu putarine.

- Kada budemo pustili ovaj sistem, svi kamioni će morati da imaju TAG, a oni koji nemaju, će imati malo drugačije obračun, odnosno imaće obračun naplate po putarini sa nekim dodatnim troškovima dok ne nabave TAG uređaj - rekao je Savić.

Naglasio je da i da Zakonske regulative u Evropskoj uniji nalažu korisnicima i vlasnicima svih teških teretnih vozila da od 1. januara 2025. godine moraju da imaju smart tahografe koji funkcionišu koristeći tehnologiju kratkih talasa isto kao i TAG.

- Mi smo instalirali par antena pre nekoliko dana i probali da li te antene mogu da čitaju TAG uređaje i da li čitaju smart tahografe kod kamiona koji prolaze na naplatnim stanicama i rezultati su pozitivni. Ono što nas takođe u budućnosti očekuje da nova vozila, pogotovo nova vozila iz Evropske unije neće morati čak ni da kupuju TAG, nego će moći da prijave svoj smart tahograf preko web platforme i na taj način plaćaju putarinu - objasnio je Savić.

Naveo je da se plaćanje putarine srpskim tagovima funkcioniše u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori i da je on u Makedoniji čak traženiji i od makedonskog taga, dok se sa Hrvatskom i Grčkom još uvek radi na tome.

- Sa Grčkom intenzivno radimo na povezivanju, ali ono što je problem je što oni u svojoj državi imaju šest naplatnih sistema, odnosno šest koncesionara koji upravljaju određenim deonicama autoputeva. Mi gledamo da se povežemo bar sa severnim delom, gde najčešće građani Srbije idu na odmor, a kasnije u nekoj narednoj fazi i sa ostalim koncesionarima - kazao je Savić.

Kao odgovor na zabrinutost građana koji su zaposleni na naplatnim rampama rekao je da građani nemaju razloga da budu zabrinuti jer niko neće dobiti otkaz.

- Niko neće dobiti otkaz po tom osnovu iz Puteva Srbije da će biti neki tehnološki višak i tako dalje. Povećava se obim poslova vezano za fakturisanje, za kontrolu, za rešavanje određenih reklamacija tako da će druge vrste poslova da se prošire, a direktno tih kasira ili kasanata na naplatnim stanicama će se smanjiti, ali nijedan radnik Puteva Srbije neće dobiti otkaz - rekao je Savić.

Ukazao je na to da će stranci koji dolaze u Srbiju moći da iznajmljuju tagove na ulazima u zemlju, a da će prilikom izlaska iz zemlje biti u obavezi da tag uređaje i vrate.

