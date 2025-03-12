ISKLJUČENJA STRUJE U SEDAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Pogledajte detaljan spisak ulica

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u sedam opština.
Isključenja kreću već od 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Palilula 08:30 - 18:00
Naselje BG-KRNjAČA: ALEKSANDRA DIME: 2-4,8-20,3-7,11, SAVE KOVAČEVIĆA: 1-13, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 1: 2-10B, SUTJESKA ULICA 3: 2-2A/1,6-14,1-5B,9-19A, SUTJESKA ULICA 4: 2,1-9, SUTJESKA ULICA 5: 2-24, SUTJESKA ULICA 6: 2-22, SUTJESKA ULICA 1: 2-12,18-24,1B-5A,9, SUTJESKA ULICA 2: 2-32,1-29, Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 45J, Naselje Krnjača: MIHAJLA ŠVRAKE: 2,8,5, SAVE KOVAČEVIĆA: 4A-8, SUTJESKA ULICA 3: 18V-26, SUTJESKA ULICA 5: 1A-23A, SUTJESKA ULICA 6: 1-25, ZRENjANINSKI PUT: 66C-76B,43-51G, Naselje Krnjaca - Kotez: SUTJESKA ULICA 2: bb,
Voždovac 09:00 - 14:00
Naselje BELI POTOK: BRAĆE JAKOVLjEVIĆ: 18-42,9-23, GLUMAČKA: 2-20,1-7, VASE ČARAPIĆA: bb,BB,92-140A,144,83A-83D,91-165A, VIDA LATKOVIĆA: 6,10-10,1-5G,
Novi Beograd 08:00 - 15:00
SAVSKI NASIP: BB,
Novi Beograd 09:30 - 18:00
GANDIJEVA: 116-124,128-130,
Obrenovac 08:00 - 18:00
Naselje OBRENOVAC: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 109-127,133, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 2B,48A,54A,58,76,110,148,154,5A-7A,15A,55-55,61-93,143, Naselje ZABREŽJE: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 100-106,123-127, DOSITEJEVA: 12,44-46,54-66,70-104,108,112-132,688,7A,27-37,41-43,47,51-61,67,71,1111, POTES PANjEVI: 4,8-10,16,1-11,15-17, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 2G,136,1,71,99A,125A, ZABREŽJE: 15,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje Brović: 12.OKTOBRA: 16,36,60, BROVIĆ SELO: 10, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 81A, KEDIĆ KRAJ: 17, MIŠIĆA KRAJ: 54, VALjEVSKI PUT: 8,18-18,26-26A,30,36,40-42,48-54A,60,82,336,1,9,23,27,33,85, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 0,84,94A-100,104,114,21,33-37, BROVIĆ: 0,24, KOD DOMA: 1111, KOD GROBLjA: 28,11, KOD RADIO STANICE: 41A-41B, KOD ŠKOLE: 1, SELO: 5, VALjEVSKI PUT: 4,8-8A,16,20,26,38-40A,52,9,13-17,29,43,49,145, Naselje Stubline: KOD POŠTE: 402,504-506A, KOD RADIO STANICE: 523, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 0,262,526,503,511, STUBLINE: 38A,128,146,242,506-508,512,516-518,87,225,261,507,511,515-519A,525,613, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 164A,176,222A,516-518A,522-522C,534-534G,505A,513-519B,523A,527B,541,
Mladenovac 09:00 - 16:00
Naselje VELIKA IVANČA: PREVALSKA: 48,13, VELIKA IVANČA: 11,35,
Surčin 08:00 - 15:00
Naselje SURČIN: ANE KARENjINE: 1, BOBIJA FIŠERA: 5-9, CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22,1-3,7-9, JOVANA DUČIĆA: 3, KAJMAKČALANSKA: 12,18,13-17, KORDUNSKA: 3, MATICE SRPSKE: 10,14,15, METOHIJSKA: 14, MILANA RAKIĆA: 2,6, PARISKA: 5A, SREMSKIH PARTIZANA: 139, STERIJINA: 55-57, ŠUMADIJSKA: 3, TAŠKA NAČIĆA: 4,8,1-5, VINOGRADSKA: 43a-43c,47c-47d, VOJVOĐANSKA: 366-372o,376-378V,382-382A,386B-392m,400A-412g,418-420V,359d,369-369d,373-381F,385-385F,
Lazarevac 08:00 - 14:00
Naselje Trbušnica, Kruševica, Rudovci (zaseok Simića kraj), zaseok Čik, Mali Crljeni (zaseok Petkovača).
Lazarevac 08:00 - 17:00
Opština Ljig: naseljeno mesto Cvetanovac-ulica Lajkovačka pruga (zaseok Elgra prema Latkoviću.
Autor: Dubravka Bošković