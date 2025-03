Sezona alergenog polena u Beogradu: Ova biljka predstavlja građanima najviše muka, evo kako da se zaštitimo

Poslednji podaci monitoringa alergenog polena u Beogradu Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je zabeleženo prisustvo polena drveća, među kojima su polen tise, čempresa, jove, jasena, brsta i drugih. "Najveći alergeni su poleni tise, bresta, jove, jasena, a počinje i polen vrbe. U martu očekujemo i breze, koji je najjači alergen za period drveća", rekla je za Tanjug Ana Ljubičić, savetnik Agencije za zaštitu životne sredine.

Ljubičić dodaje da je trenutno prisutna i jedna vrsta - jova, koja pripada istoj familiji Betulaceae kao i breza, a izaziva najviše problema našim sugrađanimazato što ima jak alergeni potencijal.

- Trenutno u Srbiji radi 25 stanica za merenje koncentracije polena, a merenja su dostupna na našem sajtu www.sepa.gov.rs, kao i preko mobilne aplikacije Polen Srbija. Tu su prisutne sve vrste koje se trenutno detetktuju u vazduhu i njihove kocentracije - dodala je Ljubičić.

Suzenje očiju, svrab grla i curenje nosa, tri su simptoma, dodaje, koja građani najčešće imaju.

- Građani treba da se zaštite tako što se jave svojim lekarima koji će im dati određene terapije. Važno je da prate sajt i da terapija počne pre pojave prvih polena u vazduhu za vrstu za koju su alergični, a naša preporuka iz dugogodišnjeg bavljena ovim poslom je da se ne šetaju kada je toplo, kada je niska vlažnost vazduha i kada je vetrovito zato što se polen prenosi vazduhom i do 100 kilometara - rekla je Ljubičić.

- Najjači alergen iz ove grupe koja je sada prisutna je jova koja je iz familije kao i breza, a najviše kocentracije polena ima tisa koja ima umerenu alergenost, ali su izuzetno dnevne visoke kocentracije, a da ne govorimo o nedeljnom zbiru zato što polen ima kumulativno dejstvo i nije bitno govoriti samo o dnevnim kocentracijama nego i o nedeljnim, što znači da na vas utiče i ono što je bilo i juče i prekjuče i u toku cele nedelje - istakla je.

Mirjana Mitrović rukovodilac grupe za monitoring alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine je ranije, govoreći za Telegraf, istakla da i pre nego što koncentracija polena dostigne prekogranične vrednosti, odnosno pre nego što uđe u crvenu zonu, osobe koje se bore sa alergijama počnu da se pripremaju tako što će u konsultaciji sa svojim lekarom uzimati lek preventivno.

- Po našim iskustvima i u stalnoj komunikaciji sa lekarima to mora da se uradi 10 do 15 dana ranije, pre nego što dođe do veće koncentracije, a mi nagoveštavamo da je period ove druge polovine marta i aprila tipičan za visoku koncentraciju polena breze. Nakon upozorenja sugrađanima i kad se tu još pojavi ovih deset polenovih zrna to se pogoršava i stvara još veće probleme osobama koje su alergične - kaže ona i dodaje da u prepodnevnim satima po toplom i vetrovitom vremenu dolazi do najveće koncentracije, a samim tim je i raspršivanje polena tada najintenzivnije - rekla je Mitrović.

Kako je objasnila doktorka Biserka Obradović, nedelju dana pre pojave alergena moraju da krenu da piju lekove protiv alergije, da bi se lek vezao za receptore i da se ne dozvoli da se veže alergija. U tom slučaju imamo znatno bolji terapijski tretman nego ako već dođe do alergena i tek onda pijemo lekove. Alergen se veže za receptore i to je onda mnogo teže - objasnila je ona.

Autor: Aleksandra Aras