NEZAPAMĆEN KOLAPS NA MOTO-PUTU U OBA PRAVCA! Lančani sudar kod Zmaja, dva udesa na drugom kraju grada

U Beogradu su se na moto-putu desilo nekoliko saobraćajnih nesreća i to maltene istovremeno u isto vreme, pa su gužve ogromne! Jedan sudar i to lančani se desio kod Zmaja, u traci ka Nišu, a dva u visini Velikog Mokrog Luga u suprotnoj traci, odnosno u onoj iz pravca Niša ka Novom Beogradu. Gužve su tako u oba smera na moto-putu ogromne!

Prema prvim nezvaničnim saznanjima u lančanom sudaru kod Zmaja jedna osoba je povređena.

Skoro u isto vreme, na drugom kraju grada, kod mosta za Mali Mokri Lug dogodile su se dve saobraćajne nesreće.

Takođe jedna je osoba povređena. Uviđaji u toku, a Hitna pomoć na terenu.

Kako se može videti na Google Mops, gužva je ogromna na moto-putu i to sve do Sava Centra Bloka 22 pa do Zmaja.

U suprotnoj traci, onoj od Novog Beograda pa u pravcu Niša, gužve su od mosta "Gazela" zatim dalje preko Autokomande i sve do Velikog Mokrog Luga.

Autor: Dubravka Bošković