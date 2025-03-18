ISKLJUČENJA U OSAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko sve danas neće imati struju

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u osam opština.
Zvezdara 09:00 - 12:00
DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 53, UČITELjSKA: 60,
Palilula 09:00 - 14:00
CVIJIĆEVA: 55,59-61, KOPERNIKOVA: 2-6, LjUBOMIRA STOJANOVIĆA: 16-34A/4,17-39A, STOJANA NOVAKOVIĆA: 22-32,21A-33,
Voždovac 09:00 - 12:00
ĐORĐA KRATOVCA: 8,1,5, MAKSIMA GORKOG: 78-78,82-82F/8,88-90,117,127, RADE KONČARA: 6, STRUMIČKA: 7,11, TETOVSKA: 6,1,7, TODORA DUKINA: 24,28,17,21,29-31,
Voždovac 09:30 - 17:00
ALEKSINAČKA: 2-8,1-9, ĐOKE KRSTIĆA: 4-12,5-11, GORNjOMILANOVAČKA: 2-2b,1-9, JASENIČKA: 24-42,27-31, KAŠIKOVIĆEVA: 10-14,11-19B, MAHMUT IBRAHIMPAŠIĆA: 2-6,1-5, MIHAILA ĐURIĆA: 2-16,1-25, MILOŠA SVILARA: 12, RADA NEIMARA: 42-48,52-58,43-47,53-71,75-83, SPLITSKA: 2-6, STRUMIČKA: 74-88G,65-87, SUNDEČIĆEVA: 2-38,1-9, SVETOANDREJSKA: 2-6,1-3, VOJVODE TOZE: 14-20,19-33,
Čukarica 09:00 - 14:00
Naselje ŽELEZNIK: MILOVANA NIĆIFOROVIĆA: 2,8,12-14,20-30,1-25, VUKA KARADžIĆA: 12-12,
Novi Beograd 08:30 - 14:00
TOŠIN BUNAR: 136-162A,168,119,127A,
Zemun 08:00 - 15:00
KOSTE DRAGIĆEVIĆA: 18-32,
Mladenovac 09:00 - 16:00
Naselje MEĐULUŽJE: IVANA MILUTINOVIĆA: 81,107,111,2891, MEĐULUŽJE: 89,95, MILOVANA ILIĆA: 22, PAJE JOVANOVIĆA: 9D,13,17,37-39, STEFANA NEMANjE: 53, UŽIČKA: 34,9A, VOJISLAVA ILIĆA: 2,1, VOJVODE VIĆENTIJA: 109, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KAJMAKČALANSKA: 2, MALI PROLAZ: 76, PAJE JOVANOVIĆA: 25-27,33,
Lazarevac 08:00 - 17:00
Opština Ljig: naseljeno mesto Cvetanovac zaseok Elgra -prema Latkoviću.
Autor: Dubravka Bošković