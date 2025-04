DEO ZEMUNA DANAS BEZ VODE OD 9 SATI: Na Paliluli redovno ispiranje vodovodne mreže

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Palilula, od ponedeljka 7. aprila do subote, 12. aprila, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 časova osetiće sledeći potrošači, 7 i 8. aprila- Pančevački most- naselje Borča, naselje Krnjača i blokovi "Partizanski", "Branko Momirov" i "Sutjeska".Zatim, 8. i 9. aprila – naselja Kotež i Ovča, 10. i 11. aprila – naselje Borča – "južni" deo, Put za Crvenku i blok "Sava Kovačević", 11. i 12. aprila – Pančevački put, naselje Krnjača i blokovi "Grga Andrijanović" i "Braća Marić".

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća zbog radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, u danas od 9 do 20 časova bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Branka Pešića (od Cara Dušana do broja 69), Dobanovačka (od Branka Pešića do Svetotrojčine), Slavonska (od Ugrinovačke do Dobanovačke), Svetotrojčina (od Ugrinovačke do Dobanovačke), Petra Serafimovića, Ugrinovačka (od Rada Končara do Gornjogradske), Tršćanska (od Ugrinovačke do Dragana Rakića), Bosanska i Rada Končara (od Ugrinovačke do Stefana Musića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači u navedenim ulicama se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb adresi www.bvk.rs, navodi se u saopštenju.

Autor: D.B.