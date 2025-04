PRIPREMITE ZALIHE NA VREME: Danas bez vode potrošači na Starom gradu i Voždovcu

Potrošači opština Stari grad i Voždovac danas će biti bez vode, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, saopštio je BeoInfo.

Na Starom gradu potrošaci će biti bez vode od 8.30 do 18 časova u delu Ulice kneginje Ljubice, od Braće Jugovića do Simine ulice.

Istog dana, od 8.30 do 18 sati, bez vode će biti potrošači opštine Voždovac u ulici Rada Končara, odnosno od Vojvode Prijezde do Maksima Gorkog, kao i u ulici Maksima Gorkog, odnosno od Rada Končara do Tetovske, i u Tetovskoj, Banjalučkoj i Beličkoj.

Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna, a iz javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: Marija Radić