Šapić o detaljima nastavka radova na NA LINIJSKOM PARKU - Evo kako će sve izgledati

Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, obišao je nastavak radova na izgradnji Linijskog parka koji će se prostirati duž desne obale Save i Dunava, u dužini od 4,6 kilometara. Šapić je istakao da je u pitanju izuzetno veliki projekat koji je sastavljen od deset delova.

– Prva faza je završena relativno brzo, dok su pre svega pripreme za drugu, treću i četvrtu iziskivale malo više vremena, ali su sada i sve one u toku. Svi ovi radovi suštinski su deo uređenja priobalja, kao i uklanjanja nelegalnih splavova, koje smo započeli pre više od godinu dana. Takođe, ne bi trebalo zaboraviti ni aspekt vraćanja važnosti srpske kulturno-istorijske baštine, budući da se zna kako danas izgleda Spomen-park braniocima Beograda, a kako je izgledao samo do pre godinu i po dana. Dosta je vremena prošlo u rešavanju imovinsko-pravnih pitanja koja su bila jako kompleksna i komplikovana i zato se period između prve i ove faze malo odužio, pre svega jer je postojalo više od 1.200 predmeta koji su rađeni u hodu. Najvažnije je da smo i to konačno rešili i započeli radove – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, za ove tri zone je specifično da se paralelno odvijaju i važni arheološki radovi koji će trajati najmanje deset meseci.

– Gde god je uključena arheologija, gde god su u posao uključeni Republički i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture, rokovi su znatno duži u odnosu na „obične” radove. Najvažnije je da smo konačno ušli u drugu fazu, sa kojom se paralelno rade treća i četvrta. Radovi će biti nastavljeni i na mestu gde se nekada nalazila železnička pruga, pored teniskih terena u okviru SRC-a „Milan Gale Muškatirović”. Na mestu sadašnjeg parkinga kod Sportskog centra radiće se velika garaža, a tu je imovina takođe rešena. Pod zemljom će biti garaža, dok će na površini biti park i zelena površina – dodao je gradonačelnik Šapić.

On je podsetio da je deo oko Beton hale uređen, pa preostaje potez od Ade Ciganlije do Beograda na vodi.

– Krajnji cilj jeste da onog momenta kada čitav Linijski park bude završen, a ukupna dužina bi trebalo da bude 4,6 kilometara, za pešake i bicikliste od Pančevačkog mosta do Ade Ciganlije imate stazu za nesmetanu šetnju, vožnju biciklom i uživanje. To je ono o čemu smo govorili godinama unazad, da ono što nam je Bog dao, a to je da ležimo na obalama i ušću dveju reka, konačno privedemo nameni i stavimo na raspolaganje kako svim Beograđanima tako i onima koji dođu da posete naš grad – rekao je Šapić.

Gradonačelnik je naglasio da je projekat Linijskog parka izuzetno kompleksan, ali da je važno da su radovi u toku.

– Radi se po instrukcijama koje je dao Republički zavod za zaštitu spomenika, a jedan deo obale će morati da bude podignut jer je ovaj deo bio često plavljen. U okviru uređenja priobalja uklonili smo divlje "splavove", kojih je konkretno na ovom potezu bilo 25, a projektom je predviđeno da sada može da ih bude svega pet. Uređujemo obalu i dalje i veoma sam zadovoljan što smo uveliko u radovima koji će ovaj deo povezati sa onim koji je već urađen, a što će omogućiti svim sugrađanima da koriste ovaj prostor i uživaju u njemu – rekao je Šapić.

"Celine 1, 2, 3 i 4 nemaju više nijednu prepreku"

Glavni urbanista Marko Stojčić je naveo da su celine 1, 2 i 3, koje su fizički povezane, zasigurno najvažnije, od deset koliko će ih imati Linijski park. To je potez od otprilike kilometar i po, koji je od velikog značaja za sve Beograđane i posetioce koji obilaze Kalemegdansku tvrđavu. Ovo potonje je i razlog zbog čega se poslu pristupa temeljno jer je prostor osetljiv zbog ostataka tvrđave, istakao je Stojčić.

– Celine 1, 2, 3 i 4 nemaju više nijednu prepreku, radovi će ići svojim tokom, a za ostale celine rešavamo dokumentaciju, u smislu velikog broja predmeta za upis u katastar, ozakonjenja, imovinskih pitanja i drugo. Ali i na tome nastavljamo aktivno da radimo – istakao je Stojčić.

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović je rekao da je ovo najznačajniji projekat za ovu opštinu, s obzirom na to da će direktno unaprediti kvalitet života građana.

– Dobijamo veliki park sa zelenim površinama, sadržajima za rekreaciju i uživanje. Zapušteni industrijski prostori postaju zelene površine, parkovi, to je ono što smo građanima i obećali. Ovaj projekat se realizuje uz podršku Grada i gradonačelnika i od izuzetne je važnosti za građane Starog grada, ali i one koji budu posećivali našu opštinu – istakao je Marjanović.

