DELOVI 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Proverite da li je vaša ulica na ovom spisku

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u 10 opština.
Vračar
9 - 16 časova
CARA NIKOLAJA DRUGOG: 27-41,45-51, NOVOPAZARSKA: 50-52,53, VOJVODE DRAGOMIRA: 14-18,11,23-31,
8.30 - 14 časova
SINĐELIĆEVA: 10-12,3-5F/8,
8.30 - 14 časova
BORE STANKOVIĆA: 9, MOME KAPORA: 12, PATRIJARHA VARNAVE: 22-24,30-32,38-40,44,48-50,21-23,29-37,41-47, STOJANA PROTIĆA: 22-30,9,15-17,21-23,29-33,37,
Zvezdara
9 - 13.30 časova
ŠAMAČKA: 3,7, USTANIČKA: 170E-170E,
Palilula
8.30 - 18 časova
DIVLJIH KESTENA: 8-10,14-16,20-20A,56,60-64,25,47-57,2745, KORNATSKA: 4-12b,30-40F/8,44-60,1-25,65-75, PAŠNJAČKA: 20,28,32-34, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, SLANAČKI PUT: BB,2-24,1-49,95,101D-101R, VIŠNJIČKA: BB,BB,BB,110-128,132,91-113A, Naselje VIŠNJICA: ADA HUJA: 2-28,1-15, ANRIJA ŽAMEA: 62-70,74-90,79-79A,85-85B,91,95A-101, ČAJETINSKA: 6A,44, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, IRISA: 14-38,11-31,35-37,41,45, KANADSKA: 2-12,1-11, LUČANSKA: 4-10,14,18-24,30,1-1,11-29,35, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22,1-9, MARINA: 1-15A, ROSPI ĆUPRIJA: 6-6,10-14G,18, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, TRUDBENIČKA: 24-24A, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1-29,
Voždovac
8.30 - 12 časova
BULEVAR OSLOBOĐENJA: 108-124,128, PAUNOVA: 19B-19Ž,
Čukarica
9 - 18 časova
PIONIRSKA: 2-2A/2,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
GANDIJEVA: 126-126,132-146, JURIJA GAGARINA: 40-50,
Grocka 08:00 - 18:00 Naselje BOLEČ: DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 4-12B,16-18A,24A,28-36,40-42,1-1B,7-23C, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA 1 PR: 55E, MARŠALA TITA: 1-3, ŽIVOJINA STEVANOVIĆA: 6-14,18-24,1-5,15-23,
Grocka
9 - 12 časova
Naselje VINČA: MILANA VUKIČEVIĆA: 10-14,18,24,28-34B
Obrenovac
8.30 - 15 časova
Naselje BRGULICE: BAGREMOVA: 2-4,10-12,5-13, MALE BRGULICE: 14B, MATIĆA KRAJ: 15, SAVSKA: 15,57, Naselje OBRENOVAC: SELA NEŠIĆ KRAJ: 8-10,14,15,19, SKELA: 0,4-10,14-20,24-28,38,42-48,54-56,60,68-70,118,144,154-156,172-174,182,186,198,214,220,228,232,236,240,248,252,256-258,264,276,286,296,308,312,324-326,338,390,416,1-5,9-13,17-25,31-35,41,45,49-55,59-65,69-71,75,79,85,119,131,141,145-149,153-155,169,173,191-193,199,203,207,219,223,237-239,243,295,419,471, SKELA DOŠ.K.: 16,20, SKELA EKON.: 104, SKELA KOD ŠKOLE: 32, SKELA MARIĆA KRAJ: 21,53, SOF.K.: 235, UROVAČKI GAJ: 33A, VALJEVSKI PUT - RADIO STANICA: 0,36-38,218,318,213,317,489, Naselje RATARI: BRGULICE: 4-4A,8-22B,48,52,72,90,100,1-13,17-19,23-27,33-35,39,45-47,61,67-69,1111, IZA ŠKOLE: 12, KOD DOMA: 2B-4,104, KOD IGRALIŠTA: 106, MATIĆA KRAJ: 14-16,22B,78,1,9,17A-17G,31,37,51,59,69A, NEMA NAZIV ULICA: 0-2,8-10,16,20-22,28,3,7,11,15-17,21-23,29,41-43,49,53,63,69, PAVLOVIĆA KRAJ: 15, RATARI SELO: 0,14, RATARSKA: 22A,66A,1-7A,11A-11C,115, ŠABAČKI PUT: 24-26,30-32,38-38,46,50A-52,84,88,106,110,13,19,27,31-35,47,57,81,95,109-111BB,1111-1111BB, SAVSKA: BB,0-2,6A-8A,12-22,26-34,38-56,64-68A,72-84B,88A-100K,104-108,122,136,140,144,1A,5,9,13-13A,19,29,35-45,49-49A,53,59-67,79,83,89-93,107-109,119-125, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 2A,6,16,20-20B,1,9-13,17-19A, Naselje SKELA: 14.OKTOBRA: 61, AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,7,13-13,21-23,33,235,1111BB, BELJINSKI KRAJ: 8-10, DESETOG OKTOBRA: 2-4A,8E-10,14-26,32-34,40-40B,46,50-60,74-74,80,92A,98,102-108,112-116,124-132,1,5-9A,13-17,21,27-29,33-37,43-47B,51-59,65-69,73,93-95,99A,109,115-115A,121,129-131,137-143,147,191, DONJI KRAJ: 10-16,58,9-11,17-19,29,35, DVADESETSEDMOG MARTA: 10-10A,5-9, JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE: 14,26,15,29, KOD DOMA: 2,24,1-3,115,1111-1111BB, MIJIĆA KRAJ: 2,6,12,18,32,74,5-23, MILA MANIĆA-ALBANTE: 10A,16,20,24-30,34-40,50-62,68-68A,72,80-82,88,92,110,116,122,126,164-166,170,180,186A,192,222,19-23,29-45,49-57,69,73,85,93-99,111-113,117,121-123,133,147A,159-163,173,181,227,231-233A,257,1111BB, MILANA MIRČETIĆA: 2,6,46,54A-56,1,13-15,19-23,35-35A,293, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 6-10A,20-22,15,29A-33, MILOJA BELJINCA: 4A,5,11-13G,19-21, MIODRAGA JERINIĆA-KIĆANA: 3,7-9, MIODRAGA MIJIĆA: 4-8,125, PEDESETŠEST RODOLJUBA: 2-4,8,60,64,72A,78,94,98,120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176E,282,15-15A,23,29-31,35,43,49,55-57,67,95,101-107,117,121,129-131,141-145,169-177,187-189G,1111BB, PETRA GLUMČEVIĆA: 2-8,12,5,15,33,45-47, RADUŠKA: 6-18,24,1,7A-9, ŠABAČKI PUT: 0,4,10,26,50,56,78,82-84,92,106,112-112,116,122,126,130-132,140,144,150,154,162,166-170,174,184,200,212-214,226,242-246,270,274,280,300-306,320-324,336-342,1,15,19C,25-25,29-29A,39A,43,47,51-57A,63-67,71-73,81,97-97A,101,113,123,129D,135-141,145,149,163,167,171,175,181-185,193-195,201,205,209,215-215C,221-223,229-229H,235-235,245A,255A,267,275, SAVSKA: 4,10,18-24,34,42,3-3,11,25,43, SLAJIĆA SOKAK: 18, SLAVKA BRKIĆA: 22,26,32A,40,78,82,86-88,124,11A,19-21,31,35,65, SOLUNSKOG FRONTA: 6,10,16,26,235, SREDINE: 12,5, STANISLAVA JOVANOVIĆA: 2-4A,16,34A-36B,40,46,3,15,19-23D, VROVI: 0BB-2,6,10,18,28,414-416A,424-430,472,15-17,25-25,33,37,413-415,423-425A,429-429,1111BB, ŽIVKA MARKOVIĆA: 14A,38,44A,11B,79, ŽIVORADA DRAGOJLOVIĆA: 4-18,26,3-37, ZLAIĆA KRAJ: 14, Naselje UROVCI: CENTAR: 73,153, CIGANI: 12A, DILBEROVIĆA KRAJ: 90,57A, GAJSKE BARE: 10, INDUSTRIJSKA ZONA: 1BB, KOD DOMA: 35,57-59B, KOD IGRALIŠTA: 0,30G-32,94,1BB,19A,31,67B,71, KOD RADIO STANICE: 230,316A,1-1BB,175-175,245,319,331D,345,1111, KOD ŠKOLE: 2,6A,16,26,38,88A,17B-21,35,67,1111, KOD ZADRUGE: 110D,129, KRTINSKA DUB.BARA: 40, LIVADSKA: 31A, LUKIĆA KRAJ: 114A, MOVTICA: 12B,46,54,58-62,84B,102,21A-27,71, POPOVIĆA KRAJ: 120A,146,150,11,35B,51,119B,147A,171,1111, RASINSKA: 3,7,11, ŠABAČKI PUT: 4-6,14,20,70,82B,86A,94,100,108A,140-140,166-170,174-184,188-190A,196-198,202-206,210-212,216A-230,248-250,254,270,300-302A,314-316B,320,326-326A,332A-334,802,1,5,9B,25,31B,47,53-53E,59G-61,65,69A-71B,93,99D-99G,109A,113,145-149,155A,163-177,183-189,193-209,213-231,235,243A,247,253-259B,265,269,273,315-319B,325-327,331-337,343-345D,349A, SELO: 0,38,122,162-164,7,31,35,117,153-155,163, STEVANOVIĆA KRAJ: 10,22A,36,50,58,88,100A,1A-3,15A,23B,31,41,47A,57B, UROVAČKA: 0,4,10,18,22,26,34,56,80-82,92,96,102,114,118-120,134,138,148,154,180,214,328,1,5,13-17,21-25,39,51-53,85-87,101,105-107,113-115,125,129,133,147,177, ZVEČKA KOD MLINA: 216, Naselje UŠĆE: VUKODRAŠKI POTEZ: 34, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,204,208,214A-226B,232-234,238-242,5,49A,179,215B-217A,225A,229,243,247,253-255,261A,267A-269,273A,283A-285,299-301,311A-313,317-319G,331,335,343-343V,351,1111BB, ČEDE TODOROVIĆA: 4,20, CILA ISAILOVIĆA: 2-4B,18A,9-11, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 4-6,10-16A,20-20A,24-26,1-5,9A-15,29, GOLA LOKVA: 4,8-14,38-42,46,3-7,11-25,35-39,43-45, NURČA: 28,7, OKNO: 30-32,36,31,41, PAVLOVIĆA KRAJ: 18, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 16,24-34,52,9-17A,21-33, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 6,10,20,34A, SLOBODANA ČANIĆA: 6-12,16,24-24A,28,32-34,5-5A,9A,13-15, ULICA 32: 2-2A,8, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A, ULICA 35: 8,3-7, ULICA 36: 2-6,10A,264, ZASEKA: 2-4A,10,14-14A,22,26,786,7-9,787,817,
Surčin
8 - 14 časova
Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 266,280-280,284-290,237-241,245b-249, CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22,1-3,7-9, MATICE SRPSKE: 10,14,15, SREMSKIH PARTIZANA: 139, TAŠKA NAČIĆA: 4,8,1-5, VINOGRADSKA: BB,2p,43a-43c,47c-47d, VOJVOĐANSKA: bb,366-372o,376-378V,382,386B-390A,396,359d,363B-365,369-369d,373-377H,381a-381F,
Lazarevac
8 - 15 časova
Naseljeno mesto Cvetovac zaseok Sumeđ prema Tomićima, prema Tamnavi.
Autor: Aleksandra Aras