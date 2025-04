DELOVI 3 BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS BEZ VODE: Pogledajte detaljan spisak ulica i satnicu

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u Opštini Zvezdara danas od 8 do 17 časova bez vode će ostati potrošači Hadži Mustafinoj ulici, dok će potrošači u okolnim ulicama osetiti umanjen pritisak vode, saopštio je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća u u utorak, 15. aprila planirani su radovi na vodovodnoj mreži u Opštini Stari grad u veremu od 8 do 18 časova. U tom periodu bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Karađorđeva (od Pariske ulice do Brankovog mosta), Pariska (od Karađorđeve do Kneza Sime Markovića) i Bulevar vojvode Bojovića (do Dunavske). Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u Opštini Palilula od danas do petka 18. aprila, saopšteno je iz „JKP Beogradski vodovod i kanalizacija”

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 časova osetiće sledeći potrošači:

14. i 15. aprila – u Višnjičkoj ulici (od Pančevačkog mosta) i u naselju Višnjica;

15. i 16. aprila – u naseljima Višnjička banja, Slanci i Veliko Selo;

16. i 17. aprila – u naseljima Karaburma i Ćalije;

17. i 18. aprila – u delu rejona oivičenim ulicama Dunavskom, Vojvode Dobrnjca, Takovskom, Ruzveltovom i Cvijićevom, kao i u delu rejona oivičenim Bulevarom kralja Aleksandra, Takovskom i Kraljice Marije.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb adresi www.bvk.rs, navodi se u saopštenju.

Autor: Aleksandra Aras