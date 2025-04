OD DANAS PA DO 18. APRILA: Izmena režima rada javnog prevoza u Ustaničkoj ulici

Tokom radova na redovnom održavanju u Ustaničkoj, od 16. aprila, od 9 časova do 18. aprila, do 6 časova doći će do izmena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na levoj strani kolovoza Ustaničke (smer ka Bulevaru kralja Aleksandra), na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Rebeke Vest do zone raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra. Tokom radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka Ulici Vojislava Ilića, dok će desna kolovozna traka biti dvosmerna za saobraćaj.

Prilikom izvođenja radova biće onemogućen ulaz u terminus "Ustanička", odnosno izlaz iz njega, pri čemu će doći do promene u radu linija JLPP-a, i to:

- vozila sa linija 50, 306, 307 i 311 saobraćaju do terminusa "Konjarnik"

- vozila sa linija 63, 302, 303, 304 i 305 saobraćaju do terminusa "Zvezdara (pijaca)".

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti stajališta: za liniju 63 stajališta "Mite Ružića" (smer ka gradu) i "Dr Velizara Kosanovića" (smer ka gradu); za linije 306, 307 i 311 stajališta "Bulevar kralja Aleksandra" (smer ka Grockoj) i "Mirka Sandića" (smer ka gradu); za linije 302, 303, 304 i 305 stajališta "Prvomajska" (oba smera), "Koste Trifkovića" (oba smera) i terminus "Zvezdara (pijaca)".

Tokom radova privremeno se ukida autobusko stajalište "Bulevar kralja Aleksandra" za linije 20, 50, 64, 308, 355, 355b, 356 i 363 - smer ka Ulici Vojislava Ilića.

Autor: Iva Besarabić