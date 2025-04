DELOVI 4 BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS BEZ VODE: Slavine u strogom centru grada suve do ponoći

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad danas će od 8 sati pa sve do ponoći bez vode ostati potrošači u ulicama Kneza Mihaila (od Vuka Karadžića do Pariske) i Pariskoj (od Kneza Sime Markovića do Uzun Mirkove).

U okolnim ulicama biće umanjen pritisak vode.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac danas će od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Humskoj ulici. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar danas će od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Hadži Prodanovoj ulici.

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac danas će u vremenu od 9 do 18 sati, bez vode ostati potrošači u naseljima Beli potok i Dugo polje, kao i u ulicama Edvarda Griga, Jelezovačkoj, Podavalskoj i Milene Pavlović Barili, u naselju Resnik.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: D.B.