OTKRIVEN UZROK KOLAPSA U EVROPI! Portugalci objavili zašto su milioni bez struje, za sve je kriv REDAK FENOMEN?!

Prekid struje koji je pogodio Portugal izazvao je kvar u španskoj elektroenergetskoj mreži, povezan sa "retkim atmosferskim fenomenom", upravo je objavio portugalski REN.

REN je vodeća energetska kompanija u Portugalu, odgovorna za upravljanje i razvoj ključnih energetskih mreža u državi - nacionalnom mrežom za prenos električne energije i nacionalnom mrežom za transport prirodnog gasa.



REN navodi da je zbog ekstremnih temperaturnih varijacija u Španiji došlo do "anomalnih oscilacija" u vodovima vrlo visokog napona.

Kažu da je to poznato kao "indukovana atmosferska varijacija", što je zauzvrat dovelo do oscilacija koje su uzrokovale kvarove između sistema. To je dovelo do uzastopnih poremećaja u međusobno povezanoj evropskoj mreži, dodaju.

Takođe navode da bi, s obzirom na složenost problema, moglo proći i do nedelju dana da se mreža ponovno u potpunosti normalizuje.

Autor: D.B.