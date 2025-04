ULICE NA NOVOM BEOGRADU DANAS BEZ VODE: Slavine suve do 20 sati

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd danas od 9 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Bulevar Mihaila Pupina (od broja 3 do broja 113),Bulevar Zorana Đinđića (od broja 32 do broja 62) iAntifašističke borbe (od broja 1 do broja 13).Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: D.B.