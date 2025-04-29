ISKLJUČENJA STRUJE U 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Pogledajte detaljan spisak ulica

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u devet opština.
Stari grad
8.30 - 14 časova
BUL. DESPOTA STEFANA: 60, DOSITEJEVA: 46,55A-57A, GUNDULIĆEV VENAC: 30-44,50,41-55, KOMNEN BARJAKTARA: 4-8,1-5, SENJANINA IVE: 2-4,8-8,7, TAKOVSKA: 43-43, VENIZELOSOVA: 24A,11-13, Naselje BEOGRAD: ŽORŽA KLEMANSOA: BB,2-14,7-19,
Zvezdara
10 - 12 časova
Naselje M.MOKRI LUG: SMEDEREVSKI PUT: 39-39Z,43-53,
8 - 16 časova
BRANKA ŠLJIVIĆA: 1, DIMITRIJA NEŠIĆA: 1-19, IGNJATA STANIMIROVIĆ: 2-12,1-11,15-15A, JORJA TADIĆA: 2-8,1-11, JOVANA BERIĆA: 6,1-3,7a-7b, NIKOLE ALTOMANOVIĆA: 14, PREDRAGA TOMIĆA: 2A-2B, STEVANA V. POPOVIĆA: 6,10-12, Naselje V.M.LUG: ĐENOVIČKA: 2-22,1,5-19A, GRBALJSKA: 2-6,10,14-16,1A,19,25, KRIVOŠIJSKA: 2-6,10-14,18-22,1A-21, LUŠTIČKA: 2-14A,1-3, MORINJSKA: 2-6,1-7, Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 20M, JOVANA GLIGORIJEVIĆA: 2-4a,10-14,1-15, MIODRAGA IBROVCA: 12-14B,20-22B,26-28,17,21,25, PAVLA POPOVIĆA: 14A-20,26-28,34-36,7-11A,15A-19B,23-35A,41-43, RADOSLAVA BOKŠIĆA: 2-8,12,16-18,26B,3-11V,15-15A, RASTISLAVA MARIĆA: 2-6,10-12, SAVE JOVŠIĆA: 9-9Ž, SERGIJA NIKOLIĆA: 4,8-12,11-11J, STANOJA STEFANOVIĆA: 2-20A,1-25, SVETOZARA RADOJČIĆA: 52A-56B,60-64, SVETOZARA ZORIĆA: 8,18,24-26,30-44A,52B,70,1-3A,7-17,21-31,35A,39-41,45, VESELINA ČAJKANOVIĆA: 2-8,12-20,24-28D,32-42B,64,70-74,1-15G,19-29Đ,41A-43V, VLADIMIRA PETKOVIĆA: 2-16,1-17, VUKA MARINKOVIĆA: 2,6-8,1-11,
Zvezdara
9 - 14 časova
MIRKA LUKOVIĆA: 2-4,1-5,
Palilula
8.30 - 14 časova
BUL. DESPOTA STEFANA: 62-66, DRAŽE PAVLOVIĆA: 1-5, JAŠE PRODANOVIĆA: 2-2, TAKOVSKA: BB,BB,40-50,54,45-47, VOJVODE DOBRNjCA: 4-22,
9 - 15 časova
Naselje BORČA: DIČINSKA: 11L-11Ž, IVANA GALEBA: 4-8A,11-17, KARLOVACKE MITROPOLIJE: 11D-11K, MITE STAJICA: 11B-11G,
Voždovac 08:00 - 16:00 JOSIPA SLAVENSKOG: 1-11,19-19A,23-37, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 10-16,11-23, MILOJA PAVLOVIĆA: 12-20,15-17,25-25, PAUNOVA: 36-40A, PLITVIČKA: 2-18,22-26,30-38C,1-15,19-41, Naselje JAJINCI: KOLONIJA: 42-44, Naselje KUMODRAŽ: GENERALA ĐOKE POPOVIĆA: 34A,
Voždovac
8.30 - 14 časova
Naselje RIPANJ: BELA ZEMLJA: 22-30B,34,47-57,67, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA TREŠNJU: 20-28,32-34B,47-47,53-55A, PUT ZA TREŠNJU 1 DEO: 30,
Rakovica
8.30 - 14 časova
STEVANA OPAČIĆA: 34-50V, VELIZARA STANKOVIĆA: 7A-7B, Naselje MILJAKOVAC: NIKOLE MARAKOVIĆA: 0,18-20,21-41,
Rakovica 09:00 - 15:00 PATRIJARHA JOANIKIJA: 34, PILOTA M PETROVIĆA: BB,68-72D,53A-67A,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
JURIJA GAGARINA: BB,170-184,165A-165b,173-173,183-183, NEHRUOVA: 51-51B,
9 - 16 časova
MILUTINA MILANKOVIĆA: 120A-120V,
8.30 - 18 časova
DUŠANA VUKASOVIĆA: 51-61a,
Grocka
10 - 12 časova
Naselje KALUĐERICA: ALEKSINAČKIH RUDARA: 2-12,1D-17, BULEVAR REVOLUCIJE: 1-1, CARICE MILICE: 2D,20, KRALJA NIKOLE: 2,1,5-7, KRALJICE KATARINE: 1-33,37-53,57, ORLOVIĆA PAVLA: 2-6,1,5-7,11-13, SJENIČKA: 2-12,1-11, VINČANSKA: 2-8,12,16,1,5-15, ZORANA RADMILOVIĆA: 10, Naselje VINČA: BEOGRADSKA: BB,96C,168-192A,198-204A,208-210,214C,348-354,392,402,35-45A,49B-51,105-109,115-115B,153,157A,161,165-171, ITE RINE: 63A,
Barajevo
9 - 16 časova
Naselje BELJINA: BRĐANSKA: 19-23,27-29, DESETOG OKTOBRA: 2-2A,1-3, ISTOČNIČKA: 2,1-5, IZVORSKA: 2-4,1-11, KARAĐORĐEVA: 2-24,28-32,1-5,9-17, KLENOVAČKA: 2-10A,1-9, KOSMAJSKA: 16-38A,42,46,50,37-65,71-73, ŠKOLSKA: BB, Naselje MANIĆ: BOGOSAVA JOVANOVIĆA: 0-6,1-3A,7,11-15, BORIVOJA IVANOVIĆA: 4-8,12-14,1-21, BORIVOJA MARKOVIĆA: 2-14,22-30,38-46,1-23, ČEDOMIRA RANKOVIĆA: 2-22,30-34,38-40,1-3,7-11,15-33,37-47A, KOSMAJSKA: 2-6,10,14A-16,20B,28-32,36-40,44-46,52B,56-66,1-5,9A-11C,15-33,43,47,57,501, MILORADA JOVANOVIĆA: 2-8,1-3,7A-17,21-29, MOMČILA JOVANOVIĆA: 0BB-30,34-36,1-9,13-19,25-39, PAVLA PAVLOVIĆA: 0-2,1-17, SVETOLIKA MILOVANOVIĆA: 2-26A,1-3,7-25A,29-31, TRI PARTIZANA: 2,6-10,14-16,24,3-5,9A-15, ŽIVORADA LUKIĆA: 2-14,18B-28,34-40,44A,1-11,15-31A,35-39, ŽIVOTE MARKOVIĆA: 2-10,1-3,
Sopot
9 - 16 časova
Naselje DUČINA: LJUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 12,120,124-132A,136-160,164-180,87,91,95-97A,101-121A,125A,129,133-167,171,177C,273A, MILORADA ŽIVANOVIĆA: 2-6,10,7-13, Naselje MALA IVANČA: PUT ZA PLANDIŠTE: 2A,6-6B,31,35-37,41,45,49-71,77, Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 63-65, Naselje RIPANJ: PUT ZA PLANDIŠTE 3.DEO: 2,6A,3, Naselje SIBNICA: BORE PAVLOVIĆA: 2-4,1, BORIVOJA KUJUNDŽIĆA: 2-18,1-9, BORIVOJA UROŠEVIĆA: 4-6, BOŠKA PAUNOVIĆA: 2,6-8,3, BOŽIDARA PETROVIĆA: 1-3, BRANKA MILIJANOVIĆA: 2-8,14-22,26-26,254A,1-3A,7-23,27-33,37-41, ČEDE ILIĆA: ,2-2,6-10,18-22,28-28A,34,42A,46-50A,54,58,1-23,33-37, ČEDE PAVLOVIĆA: ,2,6-10,20-42,46-48,52-72,76,80-82,86,90-92,96,100,106-110,114,348,370-372,1,5,9,15-27,31-35,41-61,65,69-75B,79,83-101,109,115-119,129,133C-143B,149-153,363B,369, DRAGE POP-LAZIĆ: 2,6,10-12,1-3,7, DRAGOLJUBA PAVLOVIĆA: 6-10, DRAGOLJUBA STANISAVLJEVIĆA: 2-6, ĐURE MARINKOVIĆA: 2A,6-8,12-14,270,1-15, DUŠANA KUJUNDŽIĆA: 4-10, GENERALA MILANA PAVLOVIĆA: ,4,8,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314A,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321A, IVANA MILOVANOVIĆA: 6,3, JELICE POP-LAZIĆ: 1-3, MILADINA LAZAREVIĆA: 2-4,8,12,9-9A, MILIVOJA PANTELIĆA: 4-8, MILOMIRA ADAMOVIĆA: 2-4, MILORADA RANKOVIĆA: 4A,10,3, MILOVANA IVANOVIĆA: 2,6,5, MIŠE PROTIĆA: 2-6,10-20,26-36,40-44,1,11-15,21,25-35,39-51A,55-63, MOMIRA STANKOVIĆA: 2,6-8,1-3,7-9,15, PUKOVNIKA ŽIKE RADOVANOVIĆA: 6-8,12-14,20-24,30-32,38,1-9,15-31,37-39,43, RADE JOKSIMOVIĆ: 2,1-5, RADIŠE DIMITRIJEVIĆA: 2-4,10-12,18,22-26,30-34,38,3-7,11,19-27, RADOJA ILIĆA: 372D,1,5-7,11-19,23-25,29-31, RADOMIRA VIĆENTIJEVIĆA: 3, RADOSAVA ŽIVOJINOVIĆA: 2,6,10,16,1,5,9,13,19, SLAVKA ILIĆA: 2-8,1-9,13, SLAVOLJUBA MILOŠEVIĆA: 1A-3,7, TIHOMIRA MARINKOVIĆA: 2-6, UČITELJA RADISAVA OBRADOVIĆA: 2,6-10A,14-20,26-36,44-46,320,1-9A,13-15,19-21, VELIMIRA MITROVIĆA: 2-4,1,105, VELIMIRA NIKOLIĆA: 2, ŽIVKA PROTIĆA: 2,8-14,1, Naselje SLATINA: BUNARSKA: 1,9-13, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,10-14,18-30,36-36A,40B-52A,62A-62B,66-86,90-96,1-21,27-31,53-63A,67,73-87,91,95-97, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-6, KARAĐORĐEVA: ,2-18,22-26,30-52,1-1,5-25,29-35,39-43,47-53, KOSMAJSKA: 1-7,67, PROFESORA MILOŠA SAVKOVIĆA: 3-7, RADA JOVANOVIĆA: 6-6A,10-14A,20-26,30,64B,68B,1-5,9-17,23-41,71,519, RADNIČKA: 2,8-10,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-6,18-20,39B, ŠUMADIJSKA: 2,1, SVETOZARA MARKOVIĆA: 4-8,3-9,15-17,21, Naselje STOJNIK: ZOROLJINSKI RAJ: 8-10B,18-24A,30,170-174B,9,13-17A,23-25,31-35,39,45,83-83A,171-175B,
Mladenovac
9 - 14.30 časova
Naselje AMERIĆ: VIŠLJANSKA: 126-128,134-136,142, Naselje KORAĆICA: KORAĆICA: , KOŠUTICA: 20L-22G, Naselje PRUŽATOVAC: BANJIČKA: 18A, ČESMALJSKA: 8, DONJOKRAJSKA: 3, GORNJOKRAJSKA: 32A,5,11, POVRTARSKA: 1A, PRUŽATOVAČKA: 2A-6,18B-20A,30A,48,54A,62,68,82-84,90A,100,116,154A,1B-5,25,29,39,55,61,73,121,211A,235A-237A,253-253A, ŠKOLSKI PUT: 2,24, STRUGARSKA: 1, VAROVNIČKA: 8A,24,53, ZABOJSKA: 16A, Naselje VELIKA IVANČA: BRAĆE JANKOVIĆ: 4,3,11, ĆUKOVAČKA: 22, GORIČKA: 4,3-5, JENDEČKA: 512,15,19,23,29, LESKA: 2A,24b,30,19,27B,57,65, MAJDANSKA: 13, MARTOVSKA: 18,24,34-34A,42A,46,66A,70,19,23-25,53,59, METALJKA: ,4,66,17,35, MILATOVIČKA: 6,13A,45, MILORADA PETROVIĆA-S: 2,6,10,26A,32,48A,64A,74,45,49A,53, MRAMORSKA: 6-8, OBRŠINSKA: 2,10,5, PREVALSKA: 12,48,13, SVETOSAVSKI PUT: 20-22,21A,25,45,53-55,61, TRNOVAČKI PUT: 12, VELIKA IVANČA: ,2-8,12,20,24C,88A,94,122,138B,146,154,182,194A,202,238,294,318A,332,340,362,370,392A,396,472,524A,546A,600A,636,1-7,11-13A,19,25,35,53A,87-89,113A,117A,123,141A,153A-155,181,231A,235B-235C,255B,269A,273,281A,293,333,361A-363,369B,377,421,427A,477B-479,579A,999, VRANOVAČKA: 13A,
10 - 15 časova
Naselje VELIKA IVANČA: PREVALSKA: 12,48,13, VELIKA IVANČA: 24C,88A,94,1B,11,35,87-89,
Surčin
8.30 - 13 časova
Naselje BEČMEN: OSMOG MARTA: 2-12,16-22, PARTIZANSKA: 2-12,16-22,
Lazarevac
9 - 15 časova
Lazarevac ul. Kneza Stanoja 17-61 (leva strana), 28-58 (desna strana); ul. Kralja Petra Prvog br.62; ul Miloja Bogdanovića 1-2; ul. Pere Erjaveca 2-14; Milana Kojića 1-20; ul. Tase Markovića -Solunca 1-30
Autor: D.B.